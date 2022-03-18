Avrupa devi, Altay için mektup gönderdi!

Milli file bekçisi Altay Bayındır için Fenerbahçe'ye ilgi mektubu gönderen Hollanda devi Ajax'ın genç kaleciyi sezon sonunda takımına katmak için harekete geçeceği öğrenildi. Teklif gelmesi durumunda sarı-lacivertlilerin 15 milyon Euro'dan daha düşük tekliflerle ilgilenmeyeceği düşünülüyor.

Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Altay Bayındır bir süredir Hollanda devi Ajax'ın takibi altındaydı. Hollanda basınında Ajax'ın Altay ile ilgilendiği yönünde çıkan haberlerin ardından ilk resmi adımın geldiği öğrenildi.

Ajax kulübünün Fenerbahçe'ye bir yazı göndererek Altay Bayındır ile ilgilendiğini resmen ilettiği bildirildi. Bu ilgi mektubunun resmi bir teklif olmasa da "Resmi teklif yapabilirim" anlamına geldiği ifade edildi.

Yıldız oyuncunun Transfermarkt'a göre güncel piyasa değeri 15 milyon Euro.