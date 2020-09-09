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Aktüel Avrupa Çevre Ajansı: Avrupa'da her 8 ölümden biri hava kirliliğiyle bağlantılı
Aktüel

Avrupa Çevre Ajansı: Avrupa'da her 8 ölümden biri hava kirliliğiyle bağlantılı

Yeniakit Publisher
2020-09-09 12:24:12 -
Avrupa Çevre Ajansı: Avrupa'da her 8 ölümden biri hava kirliliğiyle bağlantılı

ANKARA (AA) - Avrupa Çevre Ajansı (EEA), Avrupa'da yaşayan her sekiz kişiden birinin ölümünün hava kirliliğiyle ilgili olduğunu bildirdi.

BBC'de yer alan habere göre, EEA yayımladığı raporda, hava ve gürültü kirliliğinin insan sağlığını tehdit eden başlıca faktörler olduğunu ortaya koydu. Avrupa şehirlerinde yaşayan çok sayıda kişinin, hava kirliliğine maruz kaldığı, bunun her yıl yaklaşık 400 bin kişinin erken ölümüne yol açtığı kaydedildi.

AB'de 2012 yılında 630 bin ölümün çevre kirliliğiyle bağlantılı olduğu belirtilen raporda, bu sayının tüm ölümlerin yüzde 13'ünü oluşturduğu vurgulandı. Raporda, Avrupa'da yaşayan her sekiz kişiden birinin ölümünün hava kirliliğiyle ilgili olduğuna işaret edildi.

AB Çevre Komiseri Virginijus Sinkevicius, yaptığı açıklamada, bu durumla ilgili acil harekete geçilmesi gerektiğini ifade ederek AB halkının sağlığı ve çevre kirliliği arasında önemli ilişki bulunduğunu vurguladı.


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