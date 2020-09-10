  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Avrupa borsaları İtalya hariç günü düşüşle kapattı
Ekonomi

Avrupa borsaları İtalya hariç günü düşüşle kapattı

Avrupa borsaları Avrupa Merkez Bankasının politika faiz kararının etkisiyle İtalya hariç günü düşüşle tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-09-10 19:24:21 -
Avrupa borsaları İtalya hariç günü düşüşle kapattı

LONDRA (AA) - Avrupa borsaları Avrupa Merkez Bankasının politika faiz kararının etkisiyle İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi hariç düşüşle kapandı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,59 azalarak günü 367,48 puandan tamamladı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,38 azalarak 5.023,93 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,21 düşüşle 13,208,89 seviyesinden kapattı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 0,16’lik düşüşle 6.003,32 seviyesinden tamamladı.

Öte yandan İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,25 artarak 19.820,22 puana yükseldi.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.10 itibarıyla yüzde 0,59 artarak 1,187 seviyelerinde işlem gördü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uzmanlardan korkutan açıklama! Büyük kriz kapıda
Gündem

Uzmanlardan korkutan açıklama! Büyük kriz kapıda

Kuraklık nedeniyle İstanbul'daki barajlar son 10 yıllık sürecin en kötü ikinci dönemini yaşarken, uzmanlardan su krizi uyarısı geldi. Prof. ..
Bülent Arınç kötü haberi duyurdu
Gündem

Bülent Arınç kötü haberi duyurdu

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, koronavirüse yakaladığını duyurdu.
‘Durum netleşsin pozisyon alırız’ Ahmet Hakan'dan 'Bekle gör' taktiği
Gündem

‘Durum netleşsin pozisyon alırız’ Ahmet Hakan'dan 'Bekle gör' taktiği

Gazeteci Murat Alan'ın sunumu ve ve Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Sorumlu Müdürü Ali Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla AKİT TV'de yayınlanan '..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı