Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
LONDRA (AA) - Avrupa borsaları, küresel ekonominin toparlanmasına yönelik beklentilerde olumsuz yöndeki değişim nedeniyle günü düşüşle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,67 azalarak 366,48 puandan kapandı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,24 değer kaybederek 4.981,13 puana geriledi.
Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,97 düşüşle 12,494,81 seviyesinden kapattı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 0,55 azalarak 6.156,16 seviyesinden tamamladı.
İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,57 değer kaybederek 19.899,53 puana geriledi.
Avro/Dolar paritesi ise TSİ 19.16 itibarıyla yüzde 0,6 yükselerek 1,134 seviyelerinde işlem gördü.