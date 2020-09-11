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Ekonomi Avrupa borsaları güne karışık başladı
Ekonomi

Avrupa borsaları güne karışık başladı

Yeniakit Publisher
2020-09-11 11:06:59 -
Avrupa borsaları güne karışık başladı

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı sonrası güne karışık seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yatay seyirle 368 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 13.191 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 artışla 6.010 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 azalışla 5.019 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 gerilemeyle 6.955 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 19.736 puanda seyrediyor.

Dün gündemin odağında Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) kararları ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları bulunuyordu. ECB beklentiler doğrultusunda faizlerde değişiklik yapmazken, Lagarde, avrodaki değerlenmenin etkileri hakkında konuştuklarını belirterek, "Enflasyon üzerinde avronun değer kazanmasının etkisini dikkate alacağız." ifadelerini kullandı. Lagarde'ın açıklamaları ile avro/dolar paritesi 1,1800-1,1920 bandında dalgalanması sonrası günü sınırlı yükselişle 1,1815'ten tamamlarken, şu dakikalarda avro/dolar paritesi, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 1,1835'ten işlem göryor.

Dün 1,2806 ile temmuzdan bu yana en düşük seviyesine inen sterlin/dolar paritesi ise yatay seyirle 1,2824 seviyesinde bulunuyor.

İngiltere'de bugün açıklanan sanayi üretimi verileri beklentilerin üzerinde geldi. İngiltere'de temmuz sanayi üretimi aylık yüzde 5,2 artarken, yıllık bazda 7,8 azalışla beklentilerin altında geriledi. Almanya'da ise enflasyon verileri beklentilere paralel gelirken, aylık yüzde 0,1 gerileyen enflasyon yıllık bazda değişmedi.

Analistler, Avrupa Birliği ile İngiltere arasında son aşamasına gelinen Brexit görüşmelerine ilişkin gelişmelerin de risk algısını etkilemeye devam ettiğini belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydeden analistler, bugün veri gündeminde ABD'de enflasyonun öne çıktığını bildirdi.

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