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Ekonomi

Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-10 10:46:36 -
Avrupa borsaları düşüşle açıldı

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 azalışla 362 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 12.437 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 düşerek 6.016 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,7 azalarak 7.187 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,8 değer kaybederek 4.983 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 düşerek 19.437 puan oldu.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,2 azalışla 1,1270 ve sterlin/dolar paritesi yüzde 0,1 değer kaybıyla 1,2587 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, özellikle Asya ülkelerinde görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın salgında ikinci dalga endişelerini yükselttiğini belirterek, bu durumun da küresel pay piyasalarında satıcılı bir seyre sebep olduğunu söyledi.

Bugün Avro Bölgesi'nde veri gündeminin sakin olduğuna işaret eden ve Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmelerin izleneceğini kaydeden analistler, ABD'de ise Üretici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

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