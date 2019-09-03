0553 313 94 23

Avrupa borsaları

03 Eylül 2019 Salı 10:50
Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, İngiltere hariç, güne satış ağırlıklı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,42 değer kaybıyla 379,10 puanda, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,53 azalışla 11.890,21 puanda seyrediyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın dün bakanlar kurulunu acil toplaması ile artan erken seçim endişelerine karşın FTSE 100 endeksi, yüzde 0,07 yükselişle 7.287,01 puan oldu.

İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,27 düşüşle 8.791,40 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,42 kayıpla 5.469,92 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,64 azalışla 21.381,33 puanda seyrediyor.

Avro/dolar paritesi 1,0940, İngiltere'deki siyasi belirsizliklerin etkisiyle 2,5 yılın en düşük seviyesine gerileyen sterlin/dolar paritesi ise 1,1969 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, küresel piyasalarda, ABD'de dün resmi tatil olması dolayısıyla düşük hacimli dalgalı bir seyir izlendiğini ifade ederek, dün Avrupa'da açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin beklentiler doğrultusunda yatay seyrettiğini hatırlattı.

Analistler, Avrupa pay piyasalarının; İngiltere'de Brexit kördüğümüyle gelişen siyasi belirsizlikler, küresel ticaret gerginlikleri, Almanya'da resesyon endişeleri ve otomotiv endüstrisindeki sıkıntıların etkisinde kaldığını ifade etti.

Avrupa tarafında veri gündeminin zayıf olduğunu aktaran analistler, bugün Avro Bölgesi temmuz ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisinin takip edileceğini bildirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 10:50
  1. Avrupa borsaları
  2. yurt dışı piyasalar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bağımsız GSYH 2018’de yüzde 2.8 arttı
    1. Bağımsız GSYH 2018’de yüzde 2.8 arttı
    2. Galatasaray’dan imza şov
    3. Davutoğlu ve ekibine İhraç kararının..
    4. Kivi bahçeden 5.5 TL’ye çıkacak
    5. Aksa Jeneratör, Mozambik'te FACIM..
    6. ABD yine yalan söyledi! Teröristlere..
    7. TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİ ATAĞI - Şimşek'e..
    8. Vakıf Katılım'dan İstanbulkart..
    9. Adem Doğan Yeni Orduspor’da
    10. İSO Türkiye İmalat PMI, ağustosta 48’e..
    11. Terör örgütü anlaşmayı bozdu! Tekrar..
    12. Başkan Büyükkılıç, Kapalı Çarşı’yı..
    13. Ürgüp’te bağ bozumu festival..
    14. Milli güreşçiler Dünya Şampiyonası'na..
    15. Akdeniz Üniversitesi Ziraat..
    16. Basketbolda sezon bilgilendirme..
    17. Orta Doğu ülkeleri ile genişleyen..
    18. TARİŞ ve TMO çekirdeksiz kuru üzümü 10..
    19. Yunusemre altyapıda da yeni sezon..
    20. Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam..
    21. İşadamları:
    22. "Büyük Çamlıca Camisi bir kültür..
    23. MediaMarkt'tan oyunseverlere büyük..
    24. Muş Belediyesinden örnek davranış
    25. THY'den ucuz bilet kampanyası!
    26. Rize'de heyelan tehlikesi! Evler..
    27. Brokoli temizlemenin püf noktası
    28. Asırlık çınar ağacı aracın üzerine..
    29. EFE’nin starları açıklandı
    30. Dr. Hasbay: “Enzime dirençli..
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak

    Günün Karikatürü

    03 Eylül 2019
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız