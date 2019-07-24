Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi 391,54 puanla, DAX endeksi 12.494,28 puanla dünkü kapanış seviyelerinin hemen altından işlem görüyor. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,29 azalışla 7.533,65 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,05 düşüşle 9.276,20 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,22 kayıpla 5.606,20 puanda bulunurken, İtalya'da MIB 30 endeksi 21.952,81 puanla dünkü kapanış seviyesinin hemen altında seyrediyor. Öte yandan İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliğine seçilen Boris Johnson'ın ülkenin yeni başbakanı olmasının ardından dün 1,24'e kadar gerileyen sterlin/dolar paritesi bugün yatay seyrederken, avro/dolar paritesi yüzde 0,1'lik değer kaybıyla 1,1137 seviyelerinden alıcı buluyor. Analistler, Avrupa tarafında yarın açıklanacak Avrupa Merkez Bankası faiz kararı öncesi İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin liderliğine seçilerek başbakanlık koltuğuna oturan Boris Johnson'ın kabine atamaları ve ekonomi politikalarına ilişkin açıklamaların takip edileceğini söyledi. Bugün Avro Bölgesi temmuz ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin izleneceğini aktaran analistler, öte yandan düşüşünü 4'üncü güne taşıyan avro/dolar paritesindeki seyrin de piyasaların yönü açısından önemli olacağını vurguladı.

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