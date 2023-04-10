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Dünya Avrupa Birliği’nin Rusya’ya yaptırımı pahalıya patladı
Dünya

Avrupa Birliği’nin Rusya’ya yaptırımı pahalıya patladı

Yeniakit Publisher
2023-04-10 10:26:00 -
Avrupa Birliği’nin Rusya’ya yaptırımı pahalıya patladı

On yıldır AB ülkelerini saran ekonomik kriz, artan yoksulluk oranları ve pandemiyle birlikte tedarik zincirinin kırılmasından sonra Avrupa, Ukrayna’ya müdahale eden Rusya’ya yönelik aldığı yaptırım kararları kendisini büyük bir kirlilik ve enerji krizinin içinde buldu.

MUHAMMET KUTLU  ANKARA

Zaten pandemi yüzünden maddi manevi büyük bedeller ödeyen Avrupalılar, tedarik zincirinin kırılmasıyla yaşanan kıtlıklara enerji krizi de eklenince, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana görülmüş en büyük buhranın içine düştü. ABD ve küresel çetenin Rusya’ya yönelik gibi göstermeye çalıştığı ekonomik yaptırımlar tüm Avrupa’yı vurdu.

Rusya'ya yaptırım uygularken odun kömüre mahkûm oldular

Doğu ve Orta Avrupa’daki pek çok ev, evlerini ısıtmak için zaten kömür ve odun yakmaya bel bağladığından, yakıt krizi devam eden kömür kıtlığını şiddetlendirdi. AB’deki birçok ülke, karbon ayak izi nedeniyle kömürü ortadan kaldırma sözü vermişti AB ülkeleri pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili üst üste çok kritik hatalar yaptı. Rusya’yı sıkıştırmak için doğal gaz alımında ağır şartlar koyması Rusya’dan doğal gaz alımını imkansız hale getirince tüketiciler kömüre yöneldi. Bu kez Rusya’ya konulan ihracat yaptırımları yüzünden Avrupa’nın en büyük kömür tedarikçisi olan Rusya’dan gelecek kömürün önü de kesildi. Bu iki büyük hata, Avrupalıların kara kışı tir tir titreyerek geçirmesine neden oldu.

Milyonlarca dönüm orman yok oldu!

Kömür ve diğer yakıt kıtlığı, birçok Avrupa ülkesinin kalitesiz fosil yakıt tüketimini önleme için tasarlanan önlemlerden geri adım atmasına yol açtı. Kömür arzında yaşanan büyük boşluklar nedeniyle Avrupa Birliği ülkeleri, bu kez odun yakmanı önünü açtı. Ancak bu da kıtanın oksijen deposu olan ormanların mahvolmasına neden oldu. Avrupa Birliği bölgesindeki milyonlarca dönüm orman, soğuktan ölmemek için oduna yönelen halkın saldırısıyla resmen katledildi. Bu da Avrupa’nın ekosistemine ağır darbe vurdu.

Fosil yakıtlara dönüş 19 bin kişinin ölümüne yol açacak

Kirli fosil yakıtlara ve oduna dönüş, doğal olarak hava kirliliğini de aniden yükseltti. Konuya ilişkin hazırlanan bir rapor, 18 kömür santralinin yeniden açılmasıyla yaklaşık 19.000 kişinin solunum yolu rahatsızlıklarından dolayı hayatını kaybedeceğini öngörüyor.
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