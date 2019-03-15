Avrupa Birliği'nden Türkiye açıklaması Avrupa Birliği'nden yapılan açıklamada "Aday ülke ve önemli bir ortak olan Türkiye ile ilişkilerimizin önemini teyit ediyoruz" denildi.

Avrupa Birliği'nden yapılan açıklamada "Aday ülke ve önemli bir ortak olan Türkiye ile ilişkilerimizin önemini teyit ediyoruz" denildi. Ayrıntılar geliyor...

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