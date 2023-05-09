Avrupa Birliği'nden şok çıkış! 'Ukrayna birkaç günde düşer'

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı devam ettirdiğini, Ukrayna'nın ise kendini savunmak zorunda olduğunu söyledi.

Euronews'e konuşan Borrell, Avrupa Birliği'nin desteklememesi halinde Ukrayna'nın birkaç gün içinde düşeceğini açıkladı.

AB'nin Ukrayna için 500 milyon euroluk mühimmat üretimi ile ilgili "insanların silahlara yönelik bu yatırımı destekleme konusunda hemfikir mi olduğu ve bir toparlanma yerine savaşı finanse etme konusunda endişe duyuyorlar mı?" sorusuna yanıt olarak "Herkes silahlara karşı bunu tercih eder, ilk önce ben. Ama bence yetkililer, parlamenterler, Avrupa düzeyinde ve ulusal düzeyde üst düzey politikacılar bir mesaj göndermek zorunda. Bu savaşı biz istemedik. Biz savaş arayışında değildik. Ama savaş artık bir gerçek ve bununla yüzleşmek zorundasınız. Herkes barış istiyor ancak bugün Putin maalesef bu savaşı devam ettiriyor ve Ukrayna kendini savunmak zorunda. Eğer desteklemezsek Ukrayna birkaç gün içinde düşer. Evet, ben de bu parayı bir belediye başkanının isteyeceği şekilde insanların, hastanelerin, okulların, şehirlerin refahı için harcamayı tercih ederim. Ancak şu an seçme şansımız yok." ifadelerini kullandı.

"Ukrayna düşerse sıranın kendilerine geleceğini hissediyorlar"

Borrell, Avrupalıların Ukrayna’daki savaş nedeniyle hâlâ endişe duyup duymadığına dair "Bakın Floransa ile Vilnius’da durum aynı değil. Güney Avrupa ile Baltık ülkelerinde de aynı değil. Baltık ülkeleri ön saflarda. Eğer Ukrayna düşerse sıranın kendilerine geleceğini hissediyorlar. Bu onlar için varoluşsal bir tehdit. Eğer Sevilla’da ya da Avrupa’nın diğer ucunda yaşıyorsanız, aynı algıya sahip değilsiniz. Fakat anketlere baktığımızda, Avrupalıların büyük çoğunluğu Ukrayna’yı destekleme fikrine katılıyor." diye konuştu.

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