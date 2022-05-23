Avrupa Birliği'nden olay itiraf: Askeri stoklarımız tükendi

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Ukrayna’ya askeri yardımımız sonucu stokların tükenmesi, eksikliklerimizin en bariz örneği" ifadesini kullandı.

AB’nin askeri kaynaklarındaki azalmayı etkileyen diğer nedenler arasında, kemer sıkma politikaları sonucu savunma bütçesinde yaşanan azalmayı gösteren Borrell, AB üyelerinin savunma harcamalarının 2008 krizinden bu yana düşmeye başladığını, 2014’te en düşük seviyeye ulaştığını ve ancak şimdi kriz öncesi seviyelere geri döndüğünü söyledi.

1999-2021 döneminde ABD’nin savunma harcamasının yüzde 66, Rusya’nın da yüzde 292 artarken AB’nin aynı dönemdeki toplam savunma harcamalarının sadece yüzde 20 arttığını dile getiren Borrell, "Sadece daha fazla harcama yapmaları değil, daha fazla parçalanmayı önlemek için birlikte olmaları son derece önemli" dedi.