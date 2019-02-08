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Avrupa Birliği Suudileri o listeye alıyor!

Avrupa Birliği, 'terörün finansmanı ve kara para aklama ile mücadelede başarısız ülkeler' listesine Suudi Arabistan'ı eklemeye hazırlanıyor. AB'nin bu adımı, İngiltere, Fransa ve Almanya tarafından tepkiyle karşılandı.

08 Şubat 2019 Cuma 18:20
Avrupa Birliği Suudileri o listeye alıyor!

Avrupa Birliği'nin (AB), Suudi Arabistan'ı, terörün finansmanı ve kara para aklama ile mücadelede başarısız ülkeler listesine ekleyeceği bildirildi.

Finacial Times'ın haberine göre, AB Komisyonu, "kara para ile mücadelede yetersiz kalan" 20'den fazla ülkeyi kapsayan güncellenmiş listeyi tamamlamada artık son aşamaya geldi.

İngiltere, Fransa ve Almanya karşı çıktı

Komisyonun Suudi Arabistan'ı terörün finansmanı ve kara para aklama ile mücadelede başarısız ülkeler listesine ekleyeceğine yer verilen haberde, Riyad yönetiminin yasa dışı para akışıyla mücadelede "stratejik eksiklikleri" bulunduğu belirtildi.

Haberde, Almanya, Fransa ve İngiltere'nin ise karara karşı çıktığı kaydedildi.

AB yasalarına göre, Avrupa bankalarının bu ülkelerden gelen fonlarla ilgili "gelişmiş" kontroller yapmak zorunda kalacak.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 18:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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  • hasanhasan49 dk önce
    suudi arabistanı ne guzel hep birlikte inek gibi sagıyolardı.. ne oldu simdi?

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