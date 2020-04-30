Avro Bölgesi'nde işsizlik martta arttı

BRÜKSEL (AA) - Avro Bölgesi'nde işsizlik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle mart ayında yüzde 7,4 seviyesine çıktı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin mart ayı işsizlik verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde şubatta yüzde 7,3 olan mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, martta yüzde 7,4'e yükseldi.

AB'de ise şubat ayında yüzde 6,5 seviyesinde olan işsizlik, mart ayında yüzde 6,6’ya tırmandı.

AB'de işsiz sayısı martta 14 milyon 141 bin olurken, bunun 12 milyon 156 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı.

25 yaş altı genç işsiz sayısı, martta AB'de 2 milyon 763 bin, Avro Bölgesi'nde 2 milyon 275 bin olarak belirlendi. Böylece genç işsizlik oranı, AB'de yüzde 15,2 ve Avro Bölgesi'nde yüzde 15,8 olarak ölçüldü.