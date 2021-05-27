Avrasya Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre Öğretim Elemanı alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Avrasya Üniversitesi ilanda yazılı birimlerine 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili hükümlerine göre Araştırma Görevlisi alınacak.
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