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Avrasya Üniversitesi doçent doktor öğretim üyesi alım ilan şartları | Öğretim görevlisi başvuruları

Avrasya Üniversitesi 36 öğretim üyesi alımı yapacak. Avrasya Üniversitesi kadrosunda görev almak isteyenlerin dikkatini çeken ilan, Basın İlan Kurumu'nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr tarafından yayınlandı. Avrasya Üniversitesi doçent doktor öğretim üyesi alım başvuru şartları neler? Avrasya Üniversitesi öğretim üyesi alım başvuru tarihi ne zaman, başvuru için istenen belgeler neler? İşte detaylar.

05 Eylül 2019 Perşembe 10:04
Avrasya Üniversitesi doçent doktor öğretim üyesi alım ilan şartları | Öğretim görevlisi başvuruları

Avrasya Üniversitesi 36 öğretim üyesi alımı yapacak. Avrasya Üniversitesi kadrosunda görev almak isteyenlerin dikkatini çeken ilan, Basın İlan Kurumu'nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr tarafından yayınlandı. Avrasya Üniversitesi doçent doktor öğretim üyesi alım başvuru şartları neler? Avrasya Üniversitesi öğretim üyesi alım başvuru tarihi ne zaman, başvuru için istenen belgeler neler? İşte detaylar.

Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim görevlisi alım ilan detaylarında şu ifadelere yer verildi: Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik Esasları ile Devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz aylık yönünden “4857 sayılı İş Kanunu” hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacaktır.

Avrasya Üniversitesi öğretim üyesi alım başvurusu için istenen belgelen neler?

Profesörler: 2547 Sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şekilde yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak ve başvurdukları bölümü belirten dilekçeleri, ekinde son altı ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, özgeçmiş, nüfus cüzdan örneği, doçentlik belgesi, yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir.

Doçentler: Üniversitelerarası Kurulun Doçentlik başvuruları için uygulamaya koyduğu asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak koşulu ile başvurdukları bölümü belirten dilekçe, özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, nüfus cüzdan örneği ile 2 (iki) adet fotoğraf, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir.

Doktor Öğretim Üyeleri: 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesindeki şartları sağlamaları gerekmekte olup, başvurdukları kadroyu ve yabancı dilini belirten dilekçe, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri ile varsa ÜDS veya KPDS sonuç belgelerini, özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 4 (dört) takım halinde vereceklerdir. Yabancı dil sınav yeri ve tarihi ilgili birimlerce daha sonra tespit edilip adaylara ayrıca bildirilecektir.

Öğrenim belgesini yurt dışından almış olanların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gerekmektedir. Başvurular bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde, Avrasya Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile yapılacaktır. Öğretim Üyesi alımlarında ilan edilen şartları sağlayan kişileri çalıştırıp çalıştırmamakta, çalıştıracak ise işe başlama tarihinin belirlenmesi kurumumuzun tasarrufundadır.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 10:04
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