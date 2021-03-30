Avrasya Üniversitesi 230 öğretim üyesi alacak
Avrasya Üniversitesi Rektörlüğü, üniversite birimlerinde istihdam etmek üzere, 2547 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik Esasları ile Devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz aylık yönünden “4857 sayılı İş Kanunu” hükümlerine tabi olarak tam 230 öğretim üyelesi alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre Profesör veya Doçent kadrolarına başvuracak adayların aranan kriterler başlığında belirtilen alanlarda Doçentlik belgesine sahip olmaları gerekiyor.
Öğrenim belgesini yurt dışından almış olanların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması ve kadrolara müracaat edecek adayların başvurularını 30.03.2021 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Avrasya Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile yapmaları gerekiyor.
Başvuru Adresi: Avrasya Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı, Adnan Kahveci Mah., Rize Cad. No: 226 Pelitli/TRABZON Tel: +90 462 334 64 44-45-47 [email protected]
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