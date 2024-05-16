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Ekonomi Avrasya Tüneli ücretlerine zam!
Ekonomi

Avrasya Tüneli ücretlerine zam!

Yeniakit Publisher
2024-05-16 11:34:00 -
Avrasya Tüneli ücretlerine zam!

Avrasya Tüneli'nde geçiş ücretine yüzde 40 oranında zam yapıldı. Tünelin tek yön geçiş ücretleri gündüz tarifesinde otomobiller için 80 TL'den 112 TL'ye çıktı.

Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine gelen zammın ardından Avrasya Tüneli'ne de zam geldi.

Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri gündüz tarifesinde otomobiller için 80 TL'den 112 TL'ye, minibüsler için 120 TL'den 168 TL'ye ve motosikletler için 31,20 TL'den 41,7 TL'ye yükseldi.

Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine ne kadar zam yapıldı?

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) açıklamasına göre, Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri tek yön otomobil geçiş ücretine yüzde 60 zam yapılarak 15 TL'den 24 TL'ye çıkarıldı.

Osmangazi Köprüsü geçişi otomobiller için 290 TL'den 399 TL'ye, Çanakkale Köprüsü 295 TL'den 419 TL'ye, Yavuz Sultan Selim Köprüsü 35 TL'den 49 TL'ye yükseltildi.
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Ankara-Niğde Otoyolu otomobil geçiş ücreti 210 TL'den 295 TL'ye, Malkara-Çanakkale Otoyolu geçiş ücreti 410 TL'den 579 TL'ye yükseldi. İstanbul-Ankara Otoyolu geçiş ücreti 134 TL, İstanbul-İzmir Otoyolu 984 TL olarak belirlendi.

Bakanlardan zam açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, otoyol ve köprü geçiş ücretlerine yönelik yapılan yılın ikinci zammını, "Oluşan şartlara göre geçiş ücretlerimizi güncelleme ihtiyacı hissettik. Gerçekten çok düşük kalmıştı" diyerek savunmuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise, zammın enflasyona etkisinin yaklaşık 0,05 puan olacağını öngördüklerini belirtmişti.

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