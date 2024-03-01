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Yaşam AVM'yi boks ringine çevirdiler
Yaşam

AVM'yi boks ringine çevirdiler

Yeniakit Publisher
2024-03-01 03:39:00 -
AVM'yi boks ringine çevirdiler

Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki 41 Burada AVM’de iki grup arasında çıkan tekme ve yumruklu kavgada hızını alamayan taraflar ellerine geçirdikleri sandalyeleri birbirlerine fırlattı. AVM’nin adeta boks ringine döndüğü kavga anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Sanayi Mahallesi Ömertürkçakal Bulvarı’ndaki 41 Burada Alışveriş Merkezi’nde (AVM) bulunan restoranın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın bir anda kavgaya dönüşmesiyle taraflar yumruk ve tekmelerle birbirlerine saldırdı. Hızını alamayan şahıslar ellerine aldıkları sandalyeleri birbirlerine fırlattı. AVM’nin güvenlik görevlileri tarafları ayırmaya çalışırken, vatandaşlar bölgeden uzaklaştı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, şahıslar karakola götürüldü.

Kaynak: AA

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