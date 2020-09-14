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Ekonomi AVM'lerin perakende cirosu ve ziyaretçi sayısı temmuzda arttı
Ekonomi

AVM'lerin perakende cirosu ve ziyaretçi sayısı temmuzda arttı

AYD Perakende Ciro Endeksi, temmuzda önceki aya göre yüzde 33,5 artışla 303 puana ulaştı - Temmuzda ziyaret sayısı endeksi yüzde 37,2'lik artışla 59 puana yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-09-14 10:26:52 -
AVM'lerin perakende cirosu ve ziyaretçi sayısı temmuzda arttı

İSTANBUL (AA) - Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Perakende Ciro Endeksi, temmuzda önceki aya göre yüzde 33,5 artarak 303 puana ulaşırken, ziyaretçi sayısında da yüzde 37,2'lik artış yaşandı.

AYD ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Perakende Ciro Endeksi'nin temmuz ayı sonuçları açıklandı.

Her ay düzenli olarak yayımlanan verilere göre, ciro endeksi haziran ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde temmuzda yüzde 33,5 artışla 303 puana ulaştı.

AVM'lerde metrekare açısından kiralanabilir alan başına düşen cirolar temmuzda İstanbul'da 1.281 lira, Anadolu'da 1.070 lira olarak gerçekleşti. Türkiye geneli metrekare verimliliği ise 1.155 lira oldu.

Pandeminin yaşandığı temmuzda kategoriler bazında metrekare verimlilik endeksi, haziran dönemi ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde, teknoloji kategorisi yüzde 2,1'lik gerileme göstererek 366 puan olarak gerçekleşti.

Temmuzda, hazirana göre kategoriler bazında önemli artışlar görüldü. Yiyecek-içecek yüzde 72,3'lük artışla 193 puana, ayakkabı yüzde 43,8'lik yükselişle 315 puana, giyim yüzde 43,1'lik sıçramayla 309 puana, diğer kategorisi yüzde 36,2'lik artışla 305 puana ve hipermarket de yüzde 22,7'lik yükselişle 227 puana ulaştı.


- Ziyaretçi sayısında yüzde 37,2'lik artış


Temmuzda ziyaret sayısı endeksi, hazirana göre yüzde 37,2 artış göstererek 59 puana yükseldi.

Açıklamada verilere ilişkin yapılan değerlendirmede, salgın sonrası normalleşme adımları çerçevesinde 11 Mayıs itibarıyla AVM'lerin kademeli olarak açılmaya başlandığı hatırlatıldı.

Verilerin salgın gibi olağanüstü koşulları kapsayan bir dönemde en yakın ciro analizi ile kıyaslanabileceği belirtilen açıklamada, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 düşüş görüldüğü bildirildi.

Kategoriler bazında metrekare verimlilik endeksi incelendiğinde, tüm kategorilerde gerileme yaşanırken, teknoloji kategorisinde yüzde 41,9'luk artış görüldüğü, en yüksek düşüşün yüzde 39,3 ile yiyecek-içecek kategorisinde yaşandığı aktarılan açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Ziyaret endeksinde yüzde 39,8'lik düşüş yaşanırken, metrekare verimliliğindeki düşüş yüzde 2,6 olarak kaydedildi. Ziyaret sayılarının düşük seyretmesine rağmen cirolardaki artış normalleşme döneminde ziyaretçilerin alışveriş için hareket ettiğini gösteriyor. Teknoloji kategorisi dışında kategoriler bazında düşüşler yaşandığını görüyoruz. AVM yatırımcısı da ciro düşüşlerinin yaşandığı, zor durumdaki perakendecisine haziranda olduğu gibi temmuzda da imkanları ölçüsünde destek vermeyi sürdürdü."

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