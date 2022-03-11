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Gündem AVM açılış kapanış saatleri değişti
Gündem

AVM açılış kapanış saatleri değişti

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, AVM’lerin bugün 12.00’de açılacağını 19.00'da ise kapanacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-03-11 11:04:00 -
AVM açılış kapanış saatleri değişti

İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor. İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, AVM'lerin bugün 12.00'den itibaren müşteri kabulüne başlayacağını, 19.00'da kapanacağını açıkladı.

Avdagiç'in sosyal medyadan konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "İstanbul’daki zorlu hava şartları dikkate alınarak Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, BMD ve TAMPF Başkanları ile yapılan görüşmede, AVM’lerin bugün 12.00’den itibaren müşteri kabulüne başlaması ve 19.00’de kapanması konusunda mutabakat sağlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

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