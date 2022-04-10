Avize nasıl temizlenir? Kristal, cam, krom ve makrome avize taşlarını pratik temizleme yöntemleri

Avizenizin taşlarını yerinden çıkararak mı temizlemek istiyorsunuz? Avizelerinizin taşları fazla mı sarardı ya da çok mu kirli? Bu yöntemleri izleyerek işinizi kolaylaştırabilir, ışıldayan avizelere sahip olabilirsiniz.

Kristal avize temizliği nasıl olmalı?

Avizenizi sökmeden temizlemek istiyorsanız öncelikle merdivene ihtiyacınız olacak. Merdivene çıkmadan önce avizenin altına bir örtü örtmenizde fayda var. Bu sayede yerleri kirletmemiş olacaksınız. Pamuklu olmayan bir bez ile avizenizi temizleyebilirsiniz. Pamuklu bezler avizenizin kristallerine takılabilir. Avizeyi temizlemek için bir kovaya su ve çok az sirke ekleyin. Hazırladığınız suya bezi batırın ve sıkın. Bezin ıslak kalmamasına dikkat edin. Islak kalan bez avizenizde leke bırakabilir. Silmeye avizenizin iç kısmından başlayın. Yukarıdan aşağıya doğru temizlemeye devam edin. İç yüzeyin temizliği bittikten sonra dış kısım için de aynı işlemleri tekrarlayın.

Pirinç avize nasıl temizlenir?

Pirinç avizelerin temizliği kristal avizelere göre daha kolaydır. Pirinç avizeleri temizlerken önceden toz almanıza gerek yok. Bir kovaya su ve sirke ekleyin. Sirke, pirinç avizeleri parlatmada oldukça etkilidir. Bezinizi sirkeli suda nemlendirin ve avizenizi silmeye başlayın. Silme işlemi tamamladıktan sonra kuru bir bez ile avizenizi kurulayın.

Krom avize nasıl temizlenir?

Eğer bütün bu çıkarıp takma işleri ile uğraşmak istemiyorsanız o zaman yapmanız gereken püskürtmeli bir şişeye biraz sirke ve su koyarak avizenin üzerine sıkın. Bunun için 3 ölçek suya 1 ölçek sirke koymanız yeterlidir. Bu karışımı avizenin üzerine sıktığınızda, süzülen sularla birlikte tozlar da kaybolacaktır..

Makrome avize nasıl temizlenir?

Burada önemli olan ise makrome nasıl yıkanır sorusunun cevabıdır. Bu ürünler nazik elişi ürünler kategorisine girdiği için mutlaka elde ve çitileme yapmadan yıkanmalıdır. Elde yıkarken ılık su kullanılmalı, deterjan ve ağartıcılar yerine renkli olmayan sabunlar kullanılmalıdır.

Cam avize nasıl temizlenir?

Bir kovaya su ve sirke ekleyin. Sirke, pirinç avizeleri parlatmada oldukça etkilidir. Bezinizi sirkeli suda nemlendirin ve avizenizi silmeye başlayın. Silme işlemi tamamladıktan sonra kuru bir bez ile avizenizi kurulayın.

Avize temizlerken nelere dikkat edilmeli?

-Avizelerinizi temizlerken taşlarda leke kalmaması için kurulama işlemini unutmamalısınız.

-Avize temizliğini en üstten aşağıya doğru yapmalısınız.

-Avizenizin taşlarını tek tek çıkarmakla uğraşmak istemiyorsanız bir sprey şişesine su ve sirke ekleyip taşlara sıkabilirsiniz. Ardından kuru bir bez ile kurulayabilirsiniz.

-Eğer avizeniz kumaş veya plastik kaplıysa sabunlu bir bez yardımıyla temizleyebilirsiniz.

-Avize temizliğine başlamadan önce elektrik bağlantısının kesildiğinden emin olun. Lambaların kapanması yeterli olmayabilir. Her ihtimale karşı sigortayı kapatmanızda fayda var.

Eğer taşları avizenizin üzerindeyken temizlemek istiyorsanız:

1. Avize temizliğine en üstten başlayın, en alta doğru inin.

2. Spreyli şişe yerine nemli bez kullanın.

Eğer avizenin taşları sararmış ya da çok kirlenmişse:

1. Bunun için yayvan bir kap kullanın. Taşlar fazlaysa geniş bir leğen uygun olacaktır.

2. Hazırladığınız temizlik suyuna bir yemek kaşığı karbonat atıp karıştırın.

3. Taşları içine birbirine temas etmeyecek biçimde yerleştirin.

4. Birkaç saat beklettikten sonra tek tek silin.

5. Yerlerine dizmeden önce kuru bir bezle tekrar üstlerinden geçin.