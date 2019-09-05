Avcılar'da sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi 4 Eylül 2019

İSKİ İstanbul'un farklı ilçelerinde planlı su kesintisi yapılacağını duyurdu. Bunlardan biri de Avcılar oldu. Avcılar'da sular ne zaman gelecek? İSKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre bazı mahallelerde 4-5-6 Eylül 2019 tarihlerinde farklı saat ve zamanlarda su kesintisi yapılmakta.“Avcılar'da sular ne zaman gelecek?” sorusu Avcılar'da ikamet eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki Avcılar'da 4 Eylül perşembe günü kesilen sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ 4-5-6 Eylül 2019 tarihli su kesintisiyle ilgili ayrıntılar...

İstanbul planlı kesintiler vatandaşların mağdur olmaması için çalışmaların başlamasından önce vatandaşlarla İSKİ'nin sayfasından paylaşılıyor. İSKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre bazı mahallelerde 5 Eylül 2019 tarihinde farklı saat ve zamanlarda su kesintisi yapılacak.

İSKİ PLANLI SU KESİNTİSİ YAPILAN İLÇELER

Avcılar'da sular ne zaman gelecek?

Etkilenen Mahalleler : Gümüspala Mah

Açıklama : İçmesuyu İsale Hattında Çalışma Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-09-04 23:37:33.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 06.09.2019 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.