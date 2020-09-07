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Aktüel Avcılar'da polise silahlı saldırı
Aktüel

Avcılar'da polise silahlı saldırı

Yeniakit Publisher
2020-09-07 12:59:19 -
Avcılar'da polise silahlı saldırı

İSTANBUL (AA) - Avcılar'da dur ihtarına uymayan şüpheliler polise pompalı tüfekle ateş açtı.

Yeşilkent Mahallesi'nde gece saatlerinde devriye gezen polis şüphelendiği bir aracı durdurmak istedi.

İhtara uymayan araç kaçmaya çalışırken kaza yaparak durdu. Otomobilden inen 4 kişiden biri pompalı tüfekle polise ateş etti.

Karşılık veren polis bir zanlıyı ayağından vurdu. Araçtaki bir kişiyi yakalayarak gözaltına alan polisin yaralı halde kaçan silahlı saldırganı ve beraberindeki 2 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

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