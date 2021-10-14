Avcılar sular ne zaman gelir? Avcılar Üniversite Mahallesi sular kaçta gelir?
İstanbul su kesintisi | İSKİ planlı su kesintilerini vatandaşlara önceden bildiriyor. Ancak arıza kaynaklı kesintiler ani olduğu için önceden bilgilendirme geçilmiyor. İstanbul'un pek çok ilçesinde gün içerisinde su kesintileri yaşanıyor. Peki, İstanbul'da sular ne zaman saat kaçta gelecek?
14 Ekim Perşembe günü İstanbul’un pek çok ilçesinde arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle su kesintileri yaşanıyor. Bu sebeple su kesintilerinin ne zaman sona ereceği merak ediliyor. Peki, sular ne zaman gelir?
Avcılar sular ne zaman gelir? Avcılar Üniversite Mahallesi sular kaçta gelir?
İlçe: Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler: Ömerli Mah,Yassıören Mah,Hastane Mah
Açıklama : Şahintepe Terfi Merkezinde Bakım Ve İyileştirme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 13.10.2021 23:01
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.10.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Avcılar
Etkilenen Mahalleler : Tahtakale Mah,Firuzköy Mah
Arıza Sebebi : Terfi Merkezi Arızası
Açıklama : Şahintepe Terfi Merkezinde Bakım Ve İyileştirme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 13.10.2021 23:01
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.10.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Avcılar
Etkilenen Mahalleler : Üniversite Mah,Firuzköy Mah,Mustafa Kemalpaşa Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 14.10.2021 10:53
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Şahintepe Mah,Bahçeşehir 2Kısım Mah,Bahçeşehir 1Kısım Mah
Arıza Sebebi : Terfi Merkezi Arızası
Açıklama : Şahintepe Terfi Merkezinde Bakım Ve İyileştirme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 13.10.2021 23:01
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.10.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah,Büyükşehir Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 14.10.2021 08:59
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Kulaksız Mah,Kadı Mehmet Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 14.10.2021 10:50
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Turgut Özal Mah,Talatpaşa Mah,Yeşilkent Mah,Yenikent Mah,Selahaddin Eyyubi Mah,Saadetdere Mah,Süleymaniye Mah,Sultaniye Mah,İncirtepe Mah,Üçevler Mah,Şehitler Mah,İnönü Mah,Zafer Mah,Yunus Emre Mah,Örnek Mah,Çınar Mah,Battalgazi Mah,Balıkyolu Mah,Esenkent Mah,Bağlarçeşme Mah,Akşemseddin Mah,Akevler Mah,Aşık Veysel Mah,Ardıçlı Mah,Namık Kemal Mah,Mehter Ceşme Mah,Pınar Mah,Orhangazi Mah,Güzelyurt Mah,Gökevler Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Koza Mah
Arıza Sebebi : Terfi Merkezi Arızası
Açıklama : Şahintepe Terfi Merkezinde Bakım Ve İyileştirme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 13.10.2021 23:01
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.10.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Yavuz Sultan Selim Mah,Cibali Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 14.10.2021 10:35
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler : Battal Gazi Mah,Turgut Reis Mah,Ahmet Yesevi Mah,Abdurrahman Gazi Mah,Adil Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 14.10.2021 09:10
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.10.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : Ovayenice Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 14.10.2021 10:10
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.10.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Burhaniye Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 14.10.2021 10:14
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.10.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Şişli
Etkilenen Mahalleler : Teşvikiye Mah,Mesrutiyet Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 14.10.2021 11:01
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.10.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.