Avcılar sular ne zaman gelir? Avcılar sular kaçta gelecek? İstanbul güncel su kesintileri
İstanbul sular ne zaman gelir 21 Ekim | İstanbul’un pek çok ilçesinde 21 Ekim Perşembe günü su kesintisi yaşanıyor. Suların ne zaman geleceğini merak edenler ise sık sık internette araştırma yapıyor. Peki, Avcılar sular ne zaman gelir? Arnavutköy su kesintisi saat kaçta gelir?
İstanbul’da arıza kaynaklı ani su kesintileri yaşanabiliyor. Bu tarz kesintiler ani geliştiği için vatandaşlar önceden bilgilendirilemiyor. 21 Ekim Perşembe günü pek çok ilçe ve mahallede su kesintisi yaşanıyor. Peki, İstanbul sula ne zaman gelir?
Avcılar sular ne zaman gelir? Avcılar sular kaçta gelecek? İstanbul güncel su kesintileri
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler: Yunus Emre Mah,Boğazköy İstiklal Mah,Mavigöl Mah,Anadolu Mah,Atatürk Mah,Bolluca Mah
Arıza Sebebi : Ana İsale Hattına Debimetre Montajı / Değişimi
Açıklama : Taşoluk- Bolluca 500 Mm İsale Hattında Debimetre Montaj Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 21.10.2021 12:12
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.10.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Boyalık Mah,Dursunköy Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Arızası
Başlama Tarihi : 21.10.2021 13:28
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.10.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Avcılar
Etkilenen Mahalleler : Üniversite Mah,Mustafa Kemalpaşa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 21.10.2021 13:16
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.10.2021 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : İncirköy Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 21.10.2021 09:28
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.10.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Tokatköy Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 21.10.2021 10:53
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Pınar Mah,Talatpaşa Mah,Üçevler Mah,Akevler Mah,Bağlarçeşme Mah,Fatih Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 21.10.2021 09:47
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Güzeltepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 21.10.2021 12:10
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Mimar Kemalettin Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 21.10.2021 12:54
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.10.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Karagümrük Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 21.10.2021 13:17
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.10.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Sultanmurat Mah,Yeşilova Mah,Kemalpasa Mah,Beşyol Mah,Gültepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 21.10.2021 11:50
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.10.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Hasanpaşa Mah,Acıbadem Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 21.10.2021 10:14
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.10.2021 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Caddebostan Mah,Fenerbahçe Mah
Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 21.10.2021 12:04
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.10.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.