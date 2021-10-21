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Yaşam Avcılar sular ne zaman gelir? Avcılar sular kaçta gelecek? İstanbul güncel su kesintileri
Yaşam

Avcılar sular ne zaman gelir? Avcılar sular kaçta gelecek? İstanbul güncel su kesintileri

İstanbul sular ne zaman gelir 21 Ekim | İstanbul’un pek çok ilçesinde 21 Ekim Perşembe günü su kesintisi yaşanıyor. Suların ne zaman geleceğini merak edenler ise sık sık internette araştırma yapıyor. Peki, Avcılar sular ne zaman gelir? Arnavutköy su kesintisi saat kaçta gelir?

Yeniakit Publisher
2021-10-21 13:54:00 -
Avcılar sular ne zaman gelir? Avcılar sular kaçta gelecek? İstanbul güncel su kesintileri

İstanbul’da arıza kaynaklı ani su kesintileri yaşanabiliyor. Bu tarz kesintiler ani geliştiği için vatandaşlar önceden bilgilendirilemiyor. 21 Ekim Perşembe günü pek çok ilçe ve mahallede su kesintisi yaşanıyor. Peki, İstanbul sula ne zaman gelir?

Avcılar sular ne zaman gelir? Avcılar sular kaçta gelecek? İstanbul güncel su kesintileri

İlçe        :              Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler: Yunus Emre Mah,Boğazköy İstiklal Mah,Mavigöl Mah,Anadolu Mah,Atatürk Mah,Bolluca Mah

Arıza Sebebi      :               Ana İsale Hattına Debimetre Montajı / Değişimi

Açıklama             :               Taşoluk- Bolluca 500 Mm İsale Hattında Debimetre Montaj Çalışmaları Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi   :               21.10.2021 12:12

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 21.10.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler      :              Boyalık Mah,Dursunköy Mah

Arıza Sebebi      :               Şebeke Hattı Vana Arızası

Başlama Tarihi   :               21.10.2021 13:28

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 21.10.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Avcılar

Etkilenen Mahalleler      :              Üniversite Mah,Mustafa Kemalpaşa Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               21.10.2021 13:16

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 21.10.2021 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Beykoz

Etkilenen Mahalleler      :              İncirköy Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               21.10.2021 09:28

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 21.10.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Beykoz

Etkilenen Mahalleler      :              Tokatköy Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               21.10.2021 10:53

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 21.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Esenyurt

Etkilenen Mahalleler      :              Pınar Mah,Talatpaşa Mah,Üçevler Mah,Akevler Mah,Bağlarçeşme Mah,Fatih Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               21.10.2021 09:47

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 21.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler      :              Güzeltepe Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               21.10.2021 12:10

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 21.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Fatih

Etkilenen Mahalleler      :              Mimar Kemalettin Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               21.10.2021 12:54

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 21.10.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Fatih

Etkilenen Mahalleler      :              Karagümrük Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               21.10.2021 13:17

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 21.10.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              K.Çekmece

Etkilenen Mahalleler      :              Sultanmurat Mah,Yeşilova Mah,Kemalpasa Mah,Beşyol Mah,Gültepe Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               21.10.2021 11:50

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 21.10.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Kadıköy

Etkilenen Mahalleler      :              Hasanpaşa Mah,Acıbadem Mah

Arıza Sebebi      :               150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               21.10.2021 10:14

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 21.10.2021 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Kadıköy

Etkilenen Mahalleler      :              Caddebostan Mah,Fenerbahçe Mah

Arıza Sebebi      :               300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               21.10.2021 12:04

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 21.10.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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