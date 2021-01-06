  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Avcılar Esenyurt Büyükçekmece sulan ne zaman gelecek? | İstanbul su kesintisi ne zaman biter?
Yaşam

Avcılar Esenyurt Büyükçekmece sulan ne zaman gelecek? | İstanbul su kesintisi ne zaman biter?

Sular ne zaman gelecek? | İstanbul'da altı ilçenin pek çok mahallesini etkileyen su kesintisi yaşanıyor. 5 Ocak Salı akşamı 21.00'de başlayan su kesintisinin ne zaman sora ereceğini araştırıyor. Peki, sular ne zaman gelecek? | İstanbul su kesintisi güncel | Avcular sular kaçta gelecek? | Sular kaçta gelir? | İstanbul bugün sular gelir mi?

Yeniakit Publisher
2021-01-06 16:45:00 -
Avcılar Esenyurt Büyükçekmece sulan ne zaman gelecek? | İstanbul su kesintisi ne zaman biter?

Şahintepe-Esenyurt ana isale hattında yapılan çalışma sebebiyle Esenyurt, Başakşehir, Büyükçekmece, Avcılar, Arnavutköy ve Çatalca'yı etkileyen su kesintisi yaşanıyor. Vatandaşlar suların ne zaman geleceğini, kessintinin ne zaman son bulacağını araştırıyor. İstanbul'da su kesintisi saat kaçta bitecek?

Avcılar Esenyurt Büyükçekmece sulan ne zaman gelecek? | İstanbul su kesintisi ne zaman biter?

İstanbul’un altı ilçesindeki pek çok mahalleyi etkileyen kesinti 5 Ocak Salı akşamı 21.00’de başladı. 30 saatlik su kesintisi 7 Ocak Perşembe 03.00’te sona erecek. İşte, kesintiden etkilenen ilçe ve mahalleler:

Esenyurt: Saadetdere, Turgut Özal, Namık Kemal, Zafer, Akevler, Üçevler, Fatih, Talatpaşa, İnönü, İncirtepe, Yunus Emre Akşemsettin, Süleymaniye, Sultaniye, Yenikent, Balıkyolu, Ardıçlı, Esenkent, Aşık Veysel, Koza, Orhangazi, S. Eyyubi, Örnek, Çınar, Bağlarçeşme, Pınar, Mehter Çeşme, Mehmet Akif Ersoy ve Güzelyurt

Bahçeşehir: 1. ve 2. Kısım

Avcılar: Yeşilkent Mahallesi

Büyükçekmece: Karaağaç mahallesi

Arnavutköy: Hadımköy, Deliklikaya, Ömerli, Yassıören, Yeşilbayır

Çatalca: Bahsayiş Mahallesi

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İngiliz HSBC'den bomba dolar tahmini! Tarih bile verdiler
Ekonomi

İngiliz HSBC'den bomba dolar tahmini! Tarih bile verdiler

İngiltere merkezli dünyanın en büyük bankalarından HSBS'nin dolar/TL kuruna ilişkin son raporu sürpriz yarattı. Banka, raporunda yıl sonu do..
Boğaziçili öğrenci tüm gerçeği anlattı!
Gündem

Boğaziçili öğrenci tüm gerçeği anlattı!

Boğaziçi Üniversitesi'nde CHP ve DHKP-C'nin kışkırtmasıyla çıkarılmaya çalışılan kaos hakkında, okulda eğitimine devam eden Ömer Salim Arsla..
Bakan Koca'dan koronavirüs aşısı açıklaması! Müjdeli haberi verdi
Sağlık

Bakan Koca'dan koronavirüs aşısı açıklaması! Müjdeli haberi verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs aşısıyla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye'de 17 farklı aşı adayı bulunduğunu ve insan deneylerine..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay