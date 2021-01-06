Avcılar Esenyurt Büyükçekmece sulan ne zaman gelecek? | İstanbul su kesintisi ne zaman biter?
Sular ne zaman gelecek? | İstanbul'da altı ilçenin pek çok mahallesini etkileyen su kesintisi yaşanıyor. 5 Ocak Salı akşamı 21.00'de başlayan su kesintisinin ne zaman sora ereceğini araştırıyor. Peki, sular ne zaman gelecek? | İstanbul su kesintisi güncel | Avcular sular kaçta gelecek? | Sular kaçta gelir? | İstanbul bugün sular gelir mi?
Şahintepe-Esenyurt ana isale hattında yapılan çalışma sebebiyle Esenyurt, Başakşehir, Büyükçekmece, Avcılar, Arnavutköy ve Çatalca'yı etkileyen su kesintisi yaşanıyor. Vatandaşlar suların ne zaman geleceğini, kessintinin ne zaman son bulacağını araştırıyor. İstanbul'da su kesintisi saat kaçta bitecek?
Avcılar Esenyurt Büyükçekmece sulan ne zaman gelecek? | İstanbul su kesintisi ne zaman biter?
İstanbul’un altı ilçesindeki pek çok mahalleyi etkileyen kesinti 5 Ocak Salı akşamı 21.00’de başladı. 30 saatlik su kesintisi 7 Ocak Perşembe 03.00’te sona erecek. İşte, kesintiden etkilenen ilçe ve mahalleler:
Esenyurt: Saadetdere, Turgut Özal, Namık Kemal, Zafer, Akevler, Üçevler, Fatih, Talatpaşa, İnönü, İncirtepe, Yunus Emre Akşemsettin, Süleymaniye, Sultaniye, Yenikent, Balıkyolu, Ardıçlı, Esenkent, Aşık Veysel, Koza, Orhangazi, S. Eyyubi, Örnek, Çınar, Bağlarçeşme, Pınar, Mehter Çeşme, Mehmet Akif Ersoy ve Güzelyurt
Bahçeşehir: 1. ve 2. Kısım
Avcılar: Yeşilkent Mahallesi
Büyükçekmece: Karaağaç mahallesi
Arnavutköy: Hadımköy, Deliklikaya, Ömerli, Yassıören, Yeşilbayır
Çatalca: Bahsayiş Mahallesi