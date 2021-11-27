Avcı, eski öğrencisinin peşinde!

Ligde namağlup liderliğini sürdüren Trabzonspor'da Ocak ayı için girişimler hızlandı. Abdullah Avcı ise, eski öğrencisi Edin Visca'yı Bordo-Mavili kulübe kazandırmak için sıkı bir şekilde çalışıyor.

Trabzonspor'da Gervinho'nun yerine öne çıkan isim Başakşehir'in yıldızı Edin Visca oldu. Karadeniz temsilcisi, Abdullah Avcı'nın da devreye girmesiyle eski öğrencisine Trabzonspor formasını giydirmek istiyor.

Bordo-mavililerde sezon başı transfer edilen Gervinho, Çaykur Rizespor maçında sakatlanmıştı. Çapraz bağları kopan Fildişi Sahilli yıldız sezonu kapattı.

Yerine mutlaka transfer yapacak olan Trabzonspor'da ilk hedef Cristian Tello. Ancak İspanyol kanat oyuncusu için Real Betis ile yapılan pazarlıklarda henüz bir sonuç alınamadı. Bordo-mavililer, Tello için ısrarcı olmayacak.

Trabzonspor'da kanat transferi için en güçlü aday Edin Visca. Bordo mavililer, Başakşehir ile pazarlıklara kısa süre içinde başlayacak. Boşnak yıldız da Trabzonspor için oynamayı çok istiyor.