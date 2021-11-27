  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Avcı, eski öğrencisinin peşinde!
Spor

Avcı, eski öğrencisinin peşinde!

Ligde namağlup liderliğini sürdüren Trabzonspor'da Ocak ayı için girişimler hızlandı. Abdullah Avcı ise, eski öğrencisi Edin Visca'yı Bordo-Mavili kulübe kazandırmak için sıkı bir şekilde çalışıyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 13:47:00 -
Avcı, eski öğrencisinin peşinde!

Ligde namağlup liderliğini sürdüren Trabzonspor'da Ocak ayı için girişimler hızlandı. Abdullah Avcı ise, eski öğrencisi Edin Visca'yı Bordo-Mavili kulübe kazandırmak için sıkı bir şekilde çalışıyor.

Trabzonspor'da Gervinho'nun yerine öne çıkan isim Başakşehir'in yıldızı Edin Visca oldu. Karadeniz temsilcisi, Abdullah Avcı'nın da devreye girmesiyle eski öğrencisine Trabzonspor formasını giydirmek istiyor. 

Bordo-mavililerde sezon başı transfer edilen Gervinho, Çaykur Rizespor maçında sakatlanmıştı. Çapraz bağları kopan Fildişi Sahilli yıldız sezonu kapattı.

Yerine mutlaka transfer yapacak olan Trabzonspor'da ilk hedef Cristian Tello. Ancak İspanyol kanat oyuncusu için Real Betis ile yapılan pazarlıklarda henüz bir sonuç alınamadı. Bordo-mavililer, Tello için ısrarcı olmayacak.

Trabzonspor'da kanat transferi için en güçlü aday Edin Visca. Bordo mavililer, Başakşehir ile pazarlıklara kısa süre içinde başlayacak. Boşnak yıldız da Trabzonspor için oynamayı çok istiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu profesör uslanmayacak! Şimdi de Peker ve Kavala ile saf tuttu
Gündem

Bu profesör uslanmayacak! Şimdi de Peker ve Kavala ile saf tuttu

Mesleği haricinde her konuda yorum yapan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bengi Başer, şimdi de firari mafya elebaşısı Sedat Peker'in iddiaların..
Türkiye rakibi belli oldu | Türkiye'nin rakibi kim?
Spor

Türkiye rakibi belli oldu | Türkiye'nin rakibi kim?

2022 Dünya Kupası Play-Offlarında mücadele edecek olan Türkiye'nin rakibi belli oldu. Peki, Türkiye'nin rakibi kim?

Açıklandı! O ülkede darbe girişimi
Dünya

Açıklandı! O ülkede darbe girişimi

Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi, bir grubun, 28 Kasım'da yapılacak milletvekili seçimlerinin ardından iktidarı ele geçirme planın..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay