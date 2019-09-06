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Av yasağı bitti, balık bollaştı

Balıkesir’in Erdek ilçesinde 1 Eylül’de av yasağının kalkmasıyla birlikte “Vira bismillah” diyerek denize açılan balıkçıların yüzü gülüyor.

06 Eylül 2019 Cuma 11:23
Av yasağı bitti, balık bollaştı

Balıkesir’in Erdek ilçesinde 1 Eylül’de av yasağının kalkmasıyla birlikte “Vira bismillah” diyerek denize açılan balıkçıların yüzü gülüyor.


2019-2020 balık sezonunun 1 Eylül itibariyle açılmasıyla birlikte gece saatlerinde büyük umutlarla denize açılan balıkçılar ilk günden umduklarını bulmanın mutluluğunu yaşadı. Yasağın kalktığı 1 Eylül’de özellikle Marmara Denizi’nden bol miktarda hamsi çıktı. Erdek limanına kayıtlı Ahmet Reis isimli tekne, kaptan Ahmet Çimdik nezaretinde açıldığı Marmara denizinden limana 53 kasa hamsi ile döndü. Teknede tayfalar tarafından kasalanan balıklar Bandırma’daki hale gönderildi.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 11:23
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