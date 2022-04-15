AUZEF vize sınavı saat kaçta? AUZEF bahar dönemi vize sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi vize sınavları için heyecan dorukta. 16 - 17 Nisan 2022 tarihlerinde yapılacak ara sınavına ait sınav giriş belgeleri http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile sorgulanabiliyor.

AUZEF vize sınavı saat kaçta?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2021 - 2022 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara sınavı 16-17 Nisan 2022 tarihinde 4 oturum şeklinde gerçekleştirilmektedir. 1 ve 3. oturum saat 09.30'da, 2. oturum saat 14.00'te 4. oturum saat 15.00'te başlamaktadır.

Sınav bina ve salonlarına girilirken Öğrenci Kimlik Kartına gerek bulunmamaktadır. Öğrencilerin sınav salonuna girebilmeleri için yanlarında Sınav Giriş Belgesi ve TC Kimlik Kartı bulundurmaları yeterlidir.

Sınav salonlarına cep telefonu ile girilmesi kesinlikle yasaktır.

Açıköğretim programları sınavlarında dört yanlış cevap bir doğruyu götürürken, uzaktan öğretim programlarında başarı notu hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.

Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %40, bitirme/telafi sınavının ise %60'tır.

Sınav soruları, ilgili derse ait dersin kitabı, videosu ve sunumları dikkate alınarak hazırlanmaktadır.

Öğrenciler ara sınavda her ders için sistemlerinde bulunan ünitelerin yarısından sorumludur. Örn; 14 ünite var ise 7, 12 ünite var ise 6, 10 ünite var ise 5 üniteden sorumludur.

Sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.

AUZEF sonuçları ne zaman açıklanır?

İstanbul Üniversitesi Telafi (Bütünleme) sınav sonuçlarının yayımlanacağı tarih bilgisi paylaşılmadı. Fakat sonuçların erişime açılması durumunda detaylar https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden ilan ediliyor. https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresine AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılır. Notlar aksis.istanbul.edu.tr adresine "Öğrenim Bilgileri" "Sınav Sonuçları ve Notları alanında yer alır.