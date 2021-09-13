AUZEF üstten ders alabilir miyim, AUZEF üstten ders alma işlemi nasıl yapılır?

İstanbul Üniversitesi Açıktan ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) aşağıdaki şartları sağlayan öğrenciler üstten ders alma imkanına sahip olmakta.

1- AUZEF'e Kayıt yaptırdığı öğretim yılının ikinci yarıyılından itibaren alması gereken tüm derslerinden başarılı olanlardan AGNO'su 2,50 ve üstünde olan öğrenciler geçtikleri yarıyılın derslerinin yanında ön şartlı veya bağlantılı şartlı olmayan üst yarıyılın ders/derslerini de alabilir.

2- Fakülteye ilk kez kayıt yaptıran öğrenci, kayıt yaptırdığı öğretim yılının ilk yarıyılında okutulan tüm derslerini almak zorunda olup üst yarıyıllardan ders alamaz.

3- Lisans programlarında ikinci yarıyıldan ders alan öğrenci altıncı ve sekizinci yarıyıllardan; üçüncü yarıyıldan ders alan öğrenci yedinci yarıyıldan; dördüncü yarıyıldan ders alan öğrenci ise sekizinci yarıyıldan üstten ders alamaz.

4- Üstten alınan dersler ile beraber alınan toplam kredi miktarı yarıyıldaki kredi yükünün % 50'sinden fazla olamaz. Derslerinize https://aksis.istanbul.edu.tr/ üzerinden giriş yapabilirsiniz. Bilgilendirme amaçlı hikayeler bölümüne örnek video yükleyeceğim. 13 Eylül tarihine kadar tüm dersleriniz sisteme yüklenmiş olacaktır.

AUZEF ders muafiyet nasıl olur?

Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun olan ve YÖKSİS’te bilgisi bulunan öğrencilerin ortak zorunlu derslerden (Türk Dili I-II, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II ve Yabancı Dil I- II) muafiyeti, fakütemizin ilan edeceği muafiyet tarihleri içerisinde herhangi bir belgeye gerek kalmaksızın yapılacaktır. Yükseköğretim programında öğrenciliği devam eden ya da YÖKSİS'de mezuniyet bilgisi bulunmayan öğrencilerin muafiyet işlemleri, 13-24 Eylül 2021 tarihinde açıklanan kılavuza göre yapabilecek. AUZEF son dakika bilgileri için tıklayın