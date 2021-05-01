Eğitimine İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde (AUZEF) devam eden öğrenciler, AUZEF sınavları ne zaman sona erecek, sorusuna yanıt arıyor. Üniversitenin sınav takviminde AUZEF sınav tarihleri yer alıyor. Peki, AUZEF ara sınavları için son gün ne zaman?

AUZEF sınavları ne zaman sona eriyor?

"Değerli Öğrencilerimiz, küresel salgın sürecinin gidişatı göz önünde bulundurularak sınav süresi 12 güne çıkarılmıştır.

Ara sınavda (vize) dersinizden/derslerinizden hangi gün sınava gireceğinizi https://esinav.istanbul.edu.tr adresindeki "Sınav Takvimi" sekmesine tıklayarak öğrenebilecek veya buradan sınav programınızın çıktısını PDF formatında alabileceksiniz. Sınav sisteminde tarihi gelmemiş olan sınavlarınızın "Uygun Olmayanlar" sekmesi altında görüntülenmesi sınavla ilgili herhangi bir sorun oluşturmayacaktır."

Sınavların 24 Nisan - 5 Mayıs tarihleri aralığında yapılacağı bildirildi.

"Her ders için, aşağıda belirtilen sınav takviminden bir gün tayin edilecektir. Belirtilen günde https://esinav.istanbul.edu.tr adresinden ilgili dersinize ait sınavınızı 04.00 ile 23.59 saatleri arasında dilediğiniz zaman gerçekleştirebilirsiniz."