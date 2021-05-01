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Eğitim AUZEF sınavları ne zaman sona eriyor?
Eğitim

AUZEF sınavları ne zaman sona eriyor?

AUZEF vize sınavları ne zaman sona eriyor? AUZEF sınavlarına giren öğrenciler Bahar dönemi ara sınavların biteceği tarihi merak ediyor. AUZEF vize tarihleri ne zaman, hangi gün? AUZEF vize sınavları ile ilgili önemli açıklama İstanbul Üniversitesi tarafından yapıldı. İstanbul Üniversitesi AUZEF bahar dönemi vize sınavları ayın kaçında bitecek?

Yeniakit Publisher
2021-05-01 23:20:00 -
AUZEF sınavları ne zaman sona eriyor?

Eğitimine İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde (AUZEF) devam eden öğrenciler, AUZEF sınavları ne zaman sona erecek, sorusuna yanıt arıyor. Üniversitenin sınav takviminde AUZEF sınav tarihleri yer alıyor. Peki, AUZEF ara sınavları için son gün ne zaman?

AUZEF sınavları ne zaman sona eriyor?

"Değerli Öğrencilerimiz, küresel salgın sürecinin gidişatı göz önünde bulundurularak sınav süresi 12 güne çıkarılmıştır.

Ara sınavda (vize) dersinizden/derslerinizden hangi gün sınava gireceğinizi https://esinav.istanbul.edu.tr adresindeki "Sınav Takvimi" sekmesine tıklayarak öğrenebilecek veya buradan sınav programınızın çıktısını PDF formatında alabileceksiniz. Sınav sisteminde tarihi gelmemiş olan sınavlarınızın "Uygun Olmayanlar" sekmesi altında görüntülenmesi sınavla ilgili herhangi bir sorun oluşturmayacaktır."

Sınavların 24 Nisan - 5 Mayıs tarihleri aralığında yapılacağı bildirildi.

"Her ders için, aşağıda belirtilen sınav takviminden bir gün tayin edilecektir. Belirtilen günde https://esinav.istanbul.edu.tr adresinden ilgili dersinize ait sınavınızı 04.00 ile 23.59 saatleri arasında dilediğiniz zaman gerçekleştirebilirsiniz."

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