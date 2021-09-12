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Eğitim AUZEF dersleri nereden izlenir? AUZEF dersleri yüklendi mi?
Eğitim

AUZEF dersleri nereden izlenir? AUZEF dersleri yüklendi mi?

AUZEF 2021-2022 dersleri | İstanbul Üniversite Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri 2021-2022 eğitim öğretim yılı derslerinin sisteme yüklenip yüklenmediğini araştırıyor. Peki, AUZEF dersleri nereden nasıl izlenir?

Yeniakit Publisher
2021-09-12 10:26:00 -
AUZEF dersleri nereden izlenir? AUZEF dersleri yüklendi mi?

Eylül ayıyla birlikte milyonlarca öğrenci için heyecan başladı. AUZEF’e kayıt yaptıran ve hali hazırda AUZEF öğrencisi olanlar sisteme derslerin yüklenip yüklenmediğini merak ediyor.

AUZEF nedir?

AUZEF; İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'dir. AUZEF kayıtları YKS ve DGS sonuçlarına göre alınıyor. Ayrıca AUZEF sınavsız ikinci üniversite imkanı sağlıyor.

AUZEF dersleri nereden izlenir? AUZEF dersleri yüklendi mi?

AUZEF derslerinin büyük bölümü sisteme yüklendi. 13 Eylül’e kadar tüm derslerin sisteme yüklenmiş olması bekleniyor. Öğrenciler 'aksis.İstanbul.edu.tr' adresinden derslere ulaşabilir. Öğrencilerin sisteme girebilmesi için kullanıcı adı ve şifreye ihtiyaçları var. Daha önce hesap oluşturmayanların ise öncelikle hesap oluşturması gerekiyor.

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