Eylül ayıyla birlikte milyonlarca öğrenci için heyecan başladı. AUZEF’e kayıt yaptıran ve hali hazırda AUZEF öğrencisi olanlar sisteme derslerin yüklenip yüklenmediğini merak ediyor.

AUZEF nedir?

AUZEF; İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'dir. AUZEF kayıtları YKS ve DGS sonuçlarına göre alınıyor. Ayrıca AUZEF sınavsız ikinci üniversite imkanı sağlıyor.

AUZEF dersleri nereden izlenir? AUZEF dersleri yüklendi mi?

AUZEF derslerinin büyük bölümü sisteme yüklendi. 13 Eylül’e kadar tüm derslerin sisteme yüklenmiş olması bekleniyor. Öğrenciler 'aksis.İstanbul.edu.tr' adresinden derslere ulaşabilir. Öğrencilerin sisteme girebilmesi için kullanıcı adı ve şifreye ihtiyaçları var. Daha önce hesap oluşturmayanların ise öncelikle hesap oluşturması gerekiyor.

AKSİS İÇİN TIKLAYINIZ