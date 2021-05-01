İstanbul Üniversitesi tarafından gelen son dakika haberine göre koronavirüs salgını nedeniyle AUZEF sınat tarihleri üzerinde değişiklik yapıldığı bildirildi. 2020-2021 Bahar Yarıyılında gerçekleştirilecek olan çevrimiçi ara sınavların tarihlerinin güncellendiği açıklamasının ardından vatandaşlar “AUZEF ara sınavları hangi tarihlerde hangi saat aralığında yapılacak?” soruları yanıt aramaya başladı.

AUZEF Bahar dönemi ara sınav tarih ve saatleri

24 Nisan'da başlayan AUZEF sınavları 5 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek. Öğrenciler AUZEF sınav tarihleri boyunca sınavlara erişebilecekler.

AUZEF ara sınavlarında her ders için ne kadar süre verilecek?

Her ders için, belirtilen sınav takviminden bir gün tayin edilecek. Belirtilen günde https://esinav.istanbul.edu.tr adresinden ilgili derse ait sınav 04.00 ile 23.59 saatleri arasında gerçekleştirilebilecek. Ara sınavda (vize) her bir ders için 35 dakika süre verilecek, çoktan seçmeli 25 soru olacak.

Yani gece 24:00 ile 03:59 arasında sınavlar yapılamayacak, bu saatler dışında gerçekleştirilecek.