AUZEF açılımı Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi olan İstanbul Üniversitesi bünyesinde yer alan interaktif online eğitim sisteminin adıdır.

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, öğrencilerine dünyanın neresinde olursa olsunlar internet üzerinden İstanbul Üniversitesi standartlarında öğrenim görme ve mezun olma fırsatı sunmaktadır.

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), İstanbul Üniversitesi bünyesinde açıköğretim ve uzaktan öğretim programlarını barındıran İstanbul Üniveritesi bünyesindeki fakültedir. 2009 yılından itibaren uzaktan öğretim, 2011 yılından itibaren de açıköğretim kapsamında programlara öğrenci kabul eden AUZEF, bu özelliği ile Türkiye’deki tek açık ve uzaktan öğretim hizmeti veriyor.

AUZEF’e nasıl kaydolunur?

AUZEF’in her yıl belirlenen tarihleri arasında basvurular .istanbul.edu.tr adresinden sınavsız ikinci üniversite başvurusu yaparak oluşturulur. Hesap aktivasyon işlemi tamamlanarak sisteme giriş yapılarak bilgi güncelleme ve tercih işlemleri gerçekleştirilir.

AUZEF’te hangi bölümler var?

AUZEF bünyesinde Lisans, Önlisan ve Lisans tamamlama bölümleri olmak üzere 3 farklı program vardır. İşte AUZEF bölümler ve programları…

AUZEF Aksis para yatırma nasıl yapılır?

AUZEF ödemeleri HalkBank Şube/ATM'lerinden ya da AKSİS sistemi üzerinden online yapabilirsiniz. Online ödeme işlemini gerçekleştirmek için aynı sayfada yer alan "Ödeme Yap" butonunu tıklayınız. Açılan ekranda ilgili alanları doldurarak online ödeme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

AUZEF ders seçimi nasıl yapılır?

AUZEF Ders ekleme bırakma işlemleri Aksis sisteminden yapılmaktadır. Aksis kullanıcı adınız ve şifreniz ile giriş yaparak Öğrenim Bilgileri sekmesinden Dönem Dersleri ve Sınavları butonuna tıklayarak bu dönem tarafınıza seçilmiş dersleri görebilirsiniz.

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2020 AUZEF akademik takvimi