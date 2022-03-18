  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Aubameyang, Galatasaray'ı övdü
Spor

Aubameyang, Galatasaray'ı övdü

Pierre- Emerick Aubameyang Galatasaray karşılaşması hakkında açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-03-18 02:20:00 -
Aubameyang, Galatasaray'ı övdü

Barcelona'nın yıldızlarından Pierre-Emerick Aubameyang, Galatasaray karşısında tur atlatıdıkları maç sonrasında konuştu.

"Galatasaray çok iyi savunma yaptı"

Aubameyang maçta galibiyeti getiren gollerden birini attığı için mutlu olduğunu ve Galatasaray'ın iyi savunma yaptığını belirterek "Evet, yine gol attım ve mutluyum. Çok zor bir maç oldu. Galatasaray çok iyi savunma yaptı. İlk yarıda çok kolay toplar kaybettik ama sonra toparladık." sözlerini kullandı.

İkinci golü atan Pedri'nin vuruşunu ise Messi'ye benzeten yıldız isim, "Pedri'nin oyuna geri dönmesi çok iyi oldu ve harika bir gol attı. Evet, o golü Messi atabilirdi" sözlerini kullandı.

"Böyle devam edersek kupayı kazanabiliriz"

Avrupa Ligi'nde final hedeflediklerini belirten Gabonlu, "Böyle devam edersek finale ulaşabilir ve kupayı kazanabiliriz. Konsantre olduğumuzda maçı kazanmak için bir çok fırsat yaratabileceğimizi gördük" açıklamasını yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay