ATV canlı yayın! ATV yayın akışı bugün ne var?
Haziran ayıyla birlikte pek çok dizi, program sezon finali yaptı. Sezon finallerinin ardından bazı kanallar yaz dizilerini başlattı. Bazı kanallarda ise akşamları yerli ve yabancı filmler yayımlanıyor. Bu sebeple pek çok kişi güncel yayın akışlarını yakından takip ediyor. Peki, ATV’de bu akşam hangi dizi var?
Her yıl olduğu gibi bu sene de haziran ayıyla birlikte pek çok dizi ekranlara veda etti. TV kanalları yaz aylarında genellikle eski dizileri yayımlıyor ya da sinema filmlerini ekranlara getiriyor. Bazı kanallarda ise yaz dizileri yayımlanıyor. ATV’yi yakından takip edenler ise ‘Bugün hangi dizi var?’ sorusunun cevabını araştırıyor.
ATV canlı yayın! ATV yayın akışı bugün ne var?
13.00 ATV Gün Ortası
14.00 Sevimli Tehlike
16.15 Kardeşlerim
19.00 Ana Haber
20.00 Sevmek Zamanı
23.20 Sevmek Zamanı (Tekrar)