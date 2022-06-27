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Medya ATV canlı yayın! ATV yayın akışı bugün ne var?
Medya

ATV canlı yayın! ATV yayın akışı bugün ne var?

Haziran ayıyla birlikte pek çok dizi, program sezon finali yaptı. Sezon finallerinin ardından bazı kanallar yaz dizilerini başlattı. Bazı kanallarda ise akşamları yerli ve yabancı filmler yayımlanıyor. Bu sebeple pek çok kişi güncel yayın akışlarını yakından takip ediyor. Peki, ATV’de bu akşam hangi dizi var?

Yeniakit Publisher
2022-06-27 11:37:00 -
ATV canlı yayın! ATV yayın akışı bugün ne var?

Her yıl olduğu gibi bu sene de haziran ayıyla birlikte pek çok dizi ekranlara veda etti. TV kanalları yaz aylarında genellikle eski dizileri yayımlıyor ya da sinema filmlerini ekranlara getiriyor. Bazı kanallarda ise yaz dizileri yayımlanıyor. ATV’yi yakından takip edenler ise ‘Bugün hangi dizi var?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

ATV canlı yayın! ATV yayın akışı bugün ne var?

13.00 ATV Gün Ortası

14.00 Sevimli Tehlike

16.15 Kardeşlerim

19.00 Ana Haber

20.00 Sevmek Zamanı

23.20 Sevmek Zamanı (Tekrar)

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