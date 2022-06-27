ATV canlı yayın! ATV yayın akışı bugün ne var?

Haziran ayıyla birlikte pek çok dizi, program sezon finali yaptı. Sezon finallerinin ardından bazı kanallar yaz dizilerini başlattı. Bazı kanallarda ise akşamları yerli ve yabancı filmler yayımlanıyor. Bu sebeple pek çok kişi güncel yayın akışlarını yakından takip ediyor. Peki, ATV’de bu akşam hangi dizi var?