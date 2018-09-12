ATO heyetinden Bakan Varank’a ziyaret

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye’nin ekonomik bir taarruzla karşı karşıya olduğunu belirterek, “Bunu ilk defa yaşamıyoruz, önceki yıllarda da yaşadık. İnanıyorum ki kısa sürede bu taarruzu da atlatıp normal yaşantımıza döneceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Varank da Baran’ın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca hayata geçirilen 16 maddelik eylem planıyla ilgili olumlu görüşlerini ifade etmesi üzerine, eylem planını sanayicinin ve üreticinin üzerindeki yükü azaltmak amacıyla hazırladıklarını kaydetti.

Baran, Varank’a ATO üyelerinin sorunlarını ve çözüm önerilerini içeren bir dosya da sundu.