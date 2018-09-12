0553 313 94 23

ATO heyetinden Bakan Varank’a ziyaret

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyet, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı makamında ziyaret etti.

12 Eylül 2018 Çarşamba 10:56
ATO heyetinden Bakan Varank’a ziyaret

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye’nin ekonomik bir taarruzla karşı karşıya olduğunu belirterek, “Bunu ilk defa yaşamıyoruz, önceki yıllarda da yaşadık. İnanıyorum ki kısa sürede bu taarruzu da atlatıp normal yaşantımıza döneceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Varank da  Baran’ın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca hayata geçirilen 16 maddelik eylem planıyla ilgili olumlu görüşlerini ifade etmesi üzerine, eylem planını sanayicinin ve üreticinin üzerindeki yükü azaltmak amacıyla hazırladıklarını kaydetti.

Baran, Varank’a ATO üyelerinin sorunlarını ve çözüm önerilerini içeren bir dosya da sundu.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 10:56
  1. Ankara Ticaret Odası
  2. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ üyelerini böyle kategorize etmiş!
    1. FETÖ üyelerini böyle kategorize etmiş!
    2. Fenerbahçe şimdi yandı! Tüm maçlar...
    3. Dolar son durum! Şuan dolar ne kadar?..
    4. İran'dan, ünlü uçak şirketi ATR'ye..
    5. Rifat Hisarcıklıoğlu Türkiye Varlık..
    6. 1,7 milyar dolarlık anlaşmada imzalar..
    7. Çorum'da akılalmaz olay! 8 köpeği..
    8. Barajda avlanan balıkçıyı şoke eden..
    9. Dolar kurunda düşüş sürüyor
    10. Nevşehir'de korkunç olay! Karı koca..
    11. Danışmanından Putin'i kızdıracak Rusya..
    12. CHP’li belediyelerden ‘pis kokular’..
    13. Çanakkale’de 42 kaçak mülteci yakalandı
    14. Mısır Diyarbakırlı çiftçiyi sevindirdi
    15. Yakalanan terörist Esed rejimine böyle..
    16. Kafasına göre zam yapanlar yandı! TİM..
    17. Türk hekimlerden 'kaslara iyi gelecek'..
    18. RTÜK’ten, Koca Koca Yalanlar dizisine..
    19. KYK burs başvuru ne zaman başlayacak?
    20. İstanbul ve Antalya birbirleriyle..
    AK Parti İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi için 4 aday ön planda!
    AK Parti İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi için 4 aday ön planda!
    Nikah işlemlerinde yeni dönem! Diyanet açıkladı
    Nikah işlemlerinde yeni dönem! Diyanet açıkladı
    Muharrem İnce yeni parti kursa oyu kaç olur?
    Muharrem İnce yeni parti kursa oyu kaç olur?
    Roma hazinesi bulundu! Değeri bilinmiyor
    Roma hazinesi bulundu! Değeri bilinmiyor
    Okul kantinlerinde yeni dönem! Artık nakit para kullanılmayacak
    Okul kantinlerinde yeni dönem! Artık nakit para kullanılmayacak

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2018
    Diyarbakır’da sosyal deney: Sizde kalabilir miyim?
    Diyarbakır’da sosyal deney: Sizde kalabilir miyim?
    Türkiye ve Rusya'dan askeri hamle!
    Türkiye ve Rusya'dan askeri hamle!