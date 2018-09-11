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ATO heyetinden Bakan Mustafa Varank'a ziyaret

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyet, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ı makamında ziyaret etti.

11 Eylül 2018 Salı 10:49
ATO heyetinden Bakan Mustafa Varank'a ziyaret

Ankara Ticaret Odası'ndan (ATO) yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette konuşan Baran, Türkiye'nin ekonomik bir taarruzla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Bunu ilk kez yaşamıyoruz, önceki yıllarda da yaşadık. İnanıyorum ki kısa sürede bu taarruzu da atlatıp normal yaşantımıza döneceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Varank da Baran'ın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hayata geçirilen 16 maddelik eylem planıyla ilgili olumlu görüşlerini ifade etmesi üzerine, eylem planını sanayicinin ve üreticinin üzerindeki yükü azaltmak amacıyla hazırladıklarını kaydetti.

Baran, Varank'a ATO üyelerinin sorunlarını ve çözüm önerilerini içeren bir dosya da sundu.

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 10:49
  1. Ankara
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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