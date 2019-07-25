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ATO Başkanı Baran, Merkez Bankasının faiz indirimini değerlendirdi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Merkez Bankasının politika faizini 4,25 puan indirmesinin olumlu bir gelişme olduğunu belirterek, “Piyasaların üzerinden yüksek faiz kamburunun kalkması için ilk hamle yapılmış oldu.

25 Temmuz 2019 Perşembe 16:11
ATO Başkanı Baran, Merkez Bankasının faiz indirimini değerlendirdi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Merkez Bankasının politika faizini 4,25 puan indirmesinin olumlu bir gelişme olduğunu belirterek, “Piyasaların üzerinden yüksek faiz kamburunun kalkması için ilk hamle yapılmış oldu. Yüksek faizle Türkiye ekonomisinin yapısal dönüşüm sağlaması mümkün değildi. Faiz indirimi yatırım ortamının iyileştirilmesi ve katma değerli üretim ekonomisine yönelmek için önemli bir adımdır” dedi.


Baran, yaptığı yazılı açıklama ile Merkez Bankası Para Politikası Kurulunun bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yani politika faizini 4,25 baz puan düşürerek yüzde 24’ten yüzde 19.75’e çekmesini değerlendirdi. Yüksek faizin yatırım ve üretimin ve hatta tüketimin önündeki en önemli engellerden biri olduğunu kaydeden Baran, Merkez Bankasının faiz indiriminin ardından Türk lirasına erişimin maliyetinin gerilemesinin daha az maliyetle finansmana erişime olanak sağlamasını ümit ettiklerini belirtti. Baran, yüksek faizin Türkiye’yi faiz maliyetiyle karşı karşıya bıraktığını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:


“Yeni ekonomi programı çerçevesinde katma değerli üretim ekonomisine geçiş süreci yaşıyorken yüksek faiz tam tersi üretim ve tüketimin gerilemesine yol açtı. Merkez Bankasının faiz indiriminin piyasa dengesi içinde devam edeceği ve bu durumun kaynakları üretim, yatırım ve hatta inecek tüketici faizleri nedeniyle tüketime de yansıyacak. Tüm bu gelişmelerle ertelenen iş ve alışverişlerin yeniden canlanmasıyla gayri safi milli hasıla büyümesine pozitif etki edecektir. Yüksek faizle Türkiye ekonomisinin yapısal dönüşüm sağlaması mümkün değildi. Faiz indirimi katma değerli üretim ekonomisine yönelmek için önemli bir adım.”

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 16:11
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