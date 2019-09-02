ATO Başkanı Baran, büyüme rakamlarını değerlendirdi

Türkiye ekonomisinin 2019 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 1,5 oranında daralma gösterdiğini, ancak bundan sonraki süreçte ibrenin pozitife çevrileceğini belirterek, “Büyümeden önceki son virajı geçtik” dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2019 yılı Nisan- Haziran dönemine ilişkin bugün açıklanan Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini değerlendirdi. Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte eksi yüzde 1,5 olarak gerçekleşen büyümesini, kısa sürede pozitife çevireceğini ifade eden Baran, “Geçen yılın ortalarında tüm dünyayı etkisi altına alan ekonomik süreç, bizim de ekonomimizi etkiledi. Ancak zamanında uygulamaya konulan tedbirler ve reel sektöre yönelik desteklerle bu süreci en az maliyetle atlatıyoruz. Türkiye ekonomisi kritik eşiği atlattı. Bundan sonra ibre pozitif büyümeyi işaret ediyor” dedi.

Faiz oranlarının indirilmesinin de önümüzdeki günlerde yatırımlara ivme kazandıracağını kaydeden ATO Başkanı Baran, “Ekonomimizin gelişmesi önünde engel olan faiz baskısının ortadan kalkması, önümüzdeki günlerde büyüme rakamlarında daha etkili hissedilecek” ifadelerini kullandı.