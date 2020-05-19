ATO Başkanı Baran: “Ankara tekstil sektörünün de başkentidir”

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Ankara’mız sadece savunma sanayinin, bilişimin değil tekstil sektörünün de başkentidir. Ankara ekonomisinde tekstil üretiminin önemli yeri vardır. Bu önemle doğru orantılı bir teşvik sistemi ile sektör daha da geliştirilmelidir" dedi.

Sektörel sorunlarını masaya yatırmaya devam eden ATO’nun 2 No’lu Konfeksiyon- Hazır Giyim- Triko Meslek Komitesi Toplantısı, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran başkanlığında yapıldı. Toplantıda konuşan Baran, tekstil ve hazır giyim sektörünün Türkiye ekonomisinde de Ankara ekonomisinde de önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, “Üretim yapan, istihdam sağlayan ve vergi veren tekstil sektörü Başkent ekonomisi için önemlidir” dedi.

Hızlı tren yatırımı ile Ankara’nın Eskişehir, İstanbul ve Konya’nın ardından Sivas ve İzmir’le bağlandığını kaydeden Baran, “Başkent bu yatırımlarla etrafındaki kentlerden 15 milyon nüfusun ortalama 2 saatlik yolculukla ulaşabileceği ve alışveriş yapabileceği bir şehir haline geldi. Bu avantajı doğru kullanmak zorundayız. Ankara’mız sadece savunma sanayinin, bilişimin değil tekstil sektörünün de başkentidir. Ankara ekonomisinde tekstil üretiminin önemli yeri vardır. Bu önemle doğru orantılı bir teşvik sistemi ile sektör daha da geliştirilmelidir. İstihdam deposu tekstil sektörünün gelişmesiyle şehrimizde işsizlik rakamları da gerileyecektir” ifadelerini kullandı.

Yıllar boyunca Ankara’da Kızılay ve Ulus’un hazır giyim mağazaları ile tüm Türkiye tarafından tanındığını hatırlatan Baran, “Yıllar boyunca konfeksiyon- hazır giyim- triko alışverişi denildiğinde ilk olarak Kızılay ve Ulus akla gelirdi. Bu sadece Başkent’te yaşayanlar için değil, tüm Türkiye için böyleydi. Diğer illerden de şehrimize alışverişe gelenler olurdu” dedi.

Tüm dünyada, şehrin tarihi bölgelerinin iç ve dış turizm için cazibe merkezi olduğunu hatırlatan Baran, “Pandemi günleri geçecek ve hayatımız da ticaretimiz de hızlanmaya başlayacak. Yeni dönemi verimli geçirebilmek için bugünden çalışmalarımızı yapmamız gerekiyor. Kızılay ve Ulus bölgelerini tarihi dokuyu koruyarak canlandırabilirsek, bu iki merkezi hem turizm hem de alışveriş destinasyonları haline getirebiliriz” açıklamasında bulundu.

Konfeksiyon-Hazır Giyim-Triko Meslek Komitesi Üyelerinin sektörel sorunlarını ve çözüm önerilerini masaya yatırdığı toplantıda, sektörün e-ticaret eğitimi talepleri de ele alındı.

Toplantıya, Konfeksiyon-Hazır Giyim-Triko Meslek Komite Başkan Yardımcısı Ziya Demirci, Meclis Üyeleri Hayati Akbaba, Mehmet Ünsal, Osman Nuri Baybaş ile Komite Üyeleri Ali Yalçın ve Erol Kurt katıldı.