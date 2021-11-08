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Medya Atma Mustafa din kardeşiyiz!
Medya

Atma Mustafa din kardeşiyiz!

Karar gazetesi yazarı Mustafa Karaalioğlu, “Yuppie! Türbanlı rektörümüz olmuş, uzaya füze göndeririz çok yakında veya atom çekirdeğini parçalarız” diyerek başörtülülerle dalga geçen Canan Kaftancıoğlu’nu hâlâ İstanbul İl Başkanlığı’nda tutan Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü yasağı konusunda büyük bir değişim geçirdiğini ileri sürdü.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 13:22:00 -
Atma Mustafa din kardeşiyiz!

Karar gazetesi yazarları, Kemal Kılıçdaroğlu’nu “hacı” yapmak için sıraya girdi. Tıpkı Mehmet Ocaktan gibi, Mustafa Karaalioğlu da CHP’nin dine ne kadar saygılı bir parti olduğunu ispat etmek için adeta kendini yırttı. Son yazısında, Kılıçdaroğlu’nun başta başörtüsü yasağı olmak üzere dindarların hayatını zorlaştıran konularda özeleştirilerde bulunduğunu savunan Karaalioğlu, CHP’nin büyük bir değişim geçirdiğini ileri sürdü. İşte Karaalioğlu’nun, “Yuppie! Türbanlı rektörümüz olmuş, uzaya füze göndeririz çok yakında veya atom çekirdeğini parçalarız” diyerek başörtülülerle dalga geçen Canan Kaftancıoğlu’nu hâlâ İstanbul İl Başkanlığı’nda tutan Bay Kemal’e övgüler düzdüğü o yazısı: 

“Kılıçdaroğlu, uzun bir süredir partisi ve parti geleneğini kuşatan çevreler adına başta başörtüsü yasağı olmak üzere dindarların hayatını zorlaştıran konularda özeleştirilerde bulunuyor.

Bu meseleyi aşmak için cesur adımlar atıyor ve dindar hayat tarzını sadece anlamak değil, bunu parti tabanına da aktarmak için hiçbir çabadan geri durmuyor.

Son mahalli seçimlerdeki aday tercihleri ile parti meclisi ve teşkilatlarda yer verdiği başörtülü isimlerle yeni yaklaşımını hayata da geçiriyor.

CHP açısından bunların çok değerli; ülke açısından ise gerekli ve önemli olduğu açıktır.

Büyük meseleler ancak karşıtların ortak noktaya gelmesiyle çözülebilir ve hiçbir temel meselede uzlaşma sağlayamayan Türkiye bu konuda şaşırtıcı bir gelişmeye imza atmıştır.

Bunda iktidarın girişimleri kadar, başta CHP olmak üzere muhalif kesimlerin sergilediği değişimin rolü büyüktür.”

 

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