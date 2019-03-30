Atlı cimnastikte ilk heyecan yaşandı





İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin ilk resmi atlı cimnastik yarışması, İstanbul'da gerçekleştirildi.

Türkiye Binicilik Federasyonunun bu yıl resmi branş kabul ettiği atlı cimnastik dalındaki ilk yarışmaya, Kemerburgaz'daki Alkuzu Binicilik Okulu ev sahipliği yaptı.

İlk olarak özel hazırlanmış platformda gösteri yapan yarışmacılar, ardından at üzerinde artistik çıkış ile inişler, amut, bayrak ve makas gibi temel hareketlerle hünerlerini sergiledi.

Organizasyonda toplam 27 yarışmacı, bireysel ve takımlarda mücadele etti.

Yarışmacıların at üzerinde gerçekleştirdiği hareketler, izleyicilerin beğenisini kazandı.

Yarışmaların sonunda dereceye giren sporculardan ilk sırada yer alanlara kupa, ikinci ve üçüncülere de kurdele takdim edildi.





- Figan Ersan: "Atlı cimnastikte bir ilki yaşıyoruz"





Türkiye Binicilik Federasyonu Atlı Cimnastik Komite Üyesi ve binicilik antrenörü Figan Ersan, Türkiye'nin ilk resmi atlı cimnastik yarışmasını düzenledikleri için mutlu ve heyecanlı olduklarını belirtti.

Türkiye'de atlı cimnastik disiplininde bir ilki yaşadıklarını aktaran Ersan, "Yarışmada 6'dan 40 yaşına kadar 27 sporcu mücadele etti. Zorunlu hareketlerin sergilendiği performansın yanı sıra serbest stilde koreografilerin yapıldığı yarışmalar da oldu. Hepimiz çok heyecanlıyız ve mutluyuz çünkü burada bir ilki yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Biniciliğin zengin sporu olarak algılandığını dile getiren Figan Ersan, şunları kaydetti:

"Biz burada bu algıyı yok etmeye çalışıyoruz. Ders sırasında 1 atla 10 çocuk aynı anda çalışabiliyor. Çok pahalı kıyafet ve ekipmanlar almanıza gerek kalmıyor. Atlı cimnastik için özel bir ata da gerek yok. Düz koşudan bile çıkmış bir atı çok iyi eğiterek hazır hale getirebilirsiniz. 2020'de Avrupa Şampiyonası düzenlenecek. Herhangi bir elemeden geçmeden şampiyonaya katılma şansımız var. Hazırlanmak için zamanımız az. Aralık ayına kadar çok sıkı çalışarak Avrupa Şampiyonası'na hazır hale gelmemiz gerekiyor. Federasyonumuzun da kararıyla inşallah şampiyonaya başvuruda bulunacağız. Şampiyonaya katılmayı hedefliyoruz."





- Atlı cimnastik





Atlı cimnastik (voltij), bireysel veya takım halinde gerçekleştirilen, en az 15 metrelik dairede dörtnala giden bir atın üzerinde cimnastik ve binicilik becerilerinin bir arada sergilendiği spor dalıdır.

Atlı cimnastik, artistik çıkış ile inişler, at üzerinde amut, bayrak ve makas gibi zorunlu hareketlerden oluşuyor. Bu hareketler, atlı cimnastiği ileri seviyede yapacak sporcuların temelini geliştirmek için kullanılıyor.

Ayrıca atlı cimnastik, sporculara güç, esneklik, dayanıklılık, güven, sosyal etkileşim ve takım ruhu oluşturma fırsatı veriyor.