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Spor Atletico Madrid- Manchester City maçı kaç kaç bitti?
Spor

Atletico Madrid- Manchester City maçı kaç kaç bitti?

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Atletico Madrid sahasında Manchester City’i konuk etti. Futbolseverler ise hangi takımın tur atladığını araştırmaya başladı. Peki, Atletico Madrid Manchester City maçı ne oldu?

Yeniakit Publisher
2022-04-13 22:48:00 -
Atletico Madrid- Manchester City maçı kaç kaç bitti?

Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final turu sona erdi. Futbolseverler ise Atletico Madrid-Manchester City maçının sonucunu araştırmaya başladı.

Atletico Madrid- Manchester City maçı kaç kaç bitti?

Atletico Madrid Manchester City maçı TSİ 22.00’de başladı. Mücadele 0-0 eşitlikle sürüyor. İki ekip arasında oynanan ilk maç Manchester City 1-0 kazanmıştı. Tur atlayan taraf yarı finalde Real Madrid ile karşılaşacak.

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