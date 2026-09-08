Atlas Çağlayan'ın annesi adliye önünde konuştu: "Artık evladımın adaletini istiyorum"

İstanbul'un Güngören ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın annesi Gülhan Ünlü, oğlunun ölümüne ilişkin davanın duruşması öncesinde Bakırköy Adalet Sarayı önünde açıklama yaptı. Sanığın en ağır cezayı almasını istediğini belirten müşteki anne, "Artık evladımın adaletini istiyorum" dedi.

Davada 14 yaşındaki sanık E.Ç. yargılanıyor. Müşteki Gülhan Ünlü'ye destek olmak için çok sayıda vatandaş adliye önüne geldi.

"İştirakçilerin de sanık olarak yargılanmasını istiyorum"

Gülhan Ünlü, ilk duruşmada taleplerinin tamamının reddedildiğini, görüntülerin izlenmesi isteğinin de bunlar arasında bulunduğunu söyledi. Aynı talepleri bu duruşmada yineleyeceklerini ifade eden anne, halen dosyada yalnızca tanık olarak yer alan iştirakçilerin sanık sıfatıyla yargılanmasını istedi.

Dosyada şimdiden çok açık bulunduğunu öne süren Ünlü, sözlerini şöyle sürdürdü: "Mesajlaşmalar var, katilin silahla fotoğrafları var, olaydan 4 gün öncesinde başkasını bıçakladığına dair mesajlaşması var, uyuşturucu var. İştirakçilerin de artık ceza almasını istiyoruz. 8 ay geçti, ne gecemiz var, ne gündüzümüz var, ne uykumuz var."

Hiçbir cezanın kendisini rahatlatmayacağını bildiğini belirten anne, "Bu cezasızlık algısının da ortadan kalkmasını istiyorum. '3 yıl, 5 yıl yatarız, ondan sonra hayatımıza devam ederiz' düşüncesi olmasın artık. Biz artık diğer çocuklarımızı da korumak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"21 yıl diye ceza veriliyor fakat yatarı 5 yıl oluyor"

Açıklamasının devamında ceza miktarlarına değinen Gülhan Ünlü, "Bu canilerin, katillerin cezaları, aldıkları ceza gibi olsun. 21 yıl diye ceza veriliyor fakat yatarı 5 yıl oluyor. Bu ceza, mağdur ailelere verilmiş gibi oluyor" diye konuştu.

Dosyada başından beri çok fazla açık ve delil karartma bulunduğunu iddia eden anne, şunları söyledi: "Hanginiz, cinayetin işlendiği aleti elinize alırsınız? Almak için bir sebebiniz olması gerekiyor. Biz bu sebebin peşinden koşturuyoruz. Buradan çıktığımda daha umutlu çıkmak istiyoruz."

Açıklamanın ardından, karar çıkması beklenen duruşmanın görülmesine başlandı.