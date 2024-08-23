Atlantik Okyanusu nedeni bilinmeyen bir şekilde soğuyor: Dünya çapında havayı etkileyebilir!

Şiddetli iklim krizi ile birlikte hem karada hem de denizde yükseklen sıcaklıklar gündemde.

Ancak Atlantik Okyanusu nedeni bilinmeyen bir şekilde soğuyor.

Okyanusun serinlemesi küresel iklim krizi sebebiyle olumlu olarak görünse de bu durumun sebebinin bilinmemesi de dikkat çekiyor.

Colorado Boulder Üniversitesi’nden Pedro DiNezio, “Küresel okyanus sıcaklık ortalamalarının düşmeye başladığını görüyoruz.” ifadesini kullandı.



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Son üç ayda, Atlantik’teki sıcaklıklar 1982’ye kadar uzanan kayıtlarla kıyaslandığında herhangi bir zamandan daha hızlı soğudu. Florida’daki Miami Üniversitesi’nden Franz Philip Tuchen, bu ani değişimin kafa karıştırıcı olduğunu çünkü genellikle böyle bir soğumayı tetikleyen güçlü rüzgarlarının gelişmediğini belirtti. Tuchen, “Olası mekanizmaların listesini gözden geçirdik ve şu ana kadar hiçbir şey bu durumu açıklayamıyor.” ifadesini kullandı.