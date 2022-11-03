Atla otobüse bindi!
Kars'ta bir vatandaş atıyla birlikte otobüse bindi. O anlar diğer vatandaşlar tarafından kaydedildi.
İzmir'de geçtiğimiz günlerde bir vatandaşın atıyla beraber metro istasyonunda görüntülendiği video, sosyal medyada çokça paylaşılmıştı.
Benzer bir görüntü ise bu sefer Kars'tan geldi.
Kars'ta kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler, görenlerde şaşkınlık yarattı.
Atıyla otobüse bindi
Bir vatandaş otobüs durağında bekledikten sonra, otobüsün gelmesiyle birlikte atıyla otobüse bindi.
Atıyla otobüse binen vatandaş, sosyal medyada gündem oldu.
Cep telefonu kamerasına yansıyan o anlar insanları hayrete düşürdü.