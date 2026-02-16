  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Katıldığı parti sayısı baş döndürdü! Fırıldak Selçuk Özdağ’dan siyasi etik dersi Macron’un kucağı Abdi’ye güç verdi! Kürtler kendi kendini yönetmeli Tam 6 yıl önce açıklanmış: İşte Epstein dosyasında Türkiye ayağı "Top ABD’nin sahasında" Siyonist rejimden Batı Yaka’da resmi gasp: Tapuya işgal mührü! Filistin toprakları yahudileştiriliyor İsrail ordusundaki 50 bin ithal soykırımcı arasında 112 Türk vatandaşı da var! Atın bu teröristleri Türk vatandaşlığından... Evlatlarımızın manevi değerlerle buluşması laikçi yobazları çıldırttı! Milli Eğitim'den ecdadın izinde dev adım Bilal Erdoğan Mustafa Şentop ile Tayyip Erdoğan arasındaki hikayeyi anlattı: Seksenlerin sonunda… Milli serveti hortumlayan kaçakçılara dur diyen yok mu! 9 ilin kaçak elektriği tavan yaptı Mahmut Tanal milletin aklıyla alay ediyor! Zeytini kesen de CHP, ağlayan da CHP!
Gündem Atina'da Eurovision protestosu: İsrail'in katılımına tepki
Gündem

Atina'da Eurovision protestosu: İsrail'in katılımına tepki

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Atina'da Eurovision protestosu: İsrail'in katılımına tepki

Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen 2026 Eurovision Şarkı Yarışması Yunanistan finali, İsrail'in organizasyona katılımına yönelik protestolara sahne oldu. Atina Festival Kompleksi önünde toplanan Filistin destekçileri, İsrail'in yarışmadan men edilmesi için çağrıda bulundu.

"Filistin'le birlikteyiz" sloganları

Filistin bayrakları ve pankartlarla etkinlik alanına gelen göstericiler, "Müzik bombalamaları perdeleyemez" ve "İsrail'i izole edin" yazılı dövizler taşıdı.

 

Protestocular, Gazze'deki saldırılar devam ederken İsrail'in yarışmada yer almasını "suçların üzerinin örtülmesi" olarak nitelendirdi.

"Katil bir devletin katılımına hayır diyoruz"

Aktivist Maria Boleri, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Filistin'de yaşanan can kayıplarına dikkat çekerek Eurovision organizasyonunun İsrail'in katılımını onaylamasına tepki gösterdi. Boleri, "Siyonist devletin bir şarkıyla temize çıkarılmasına karşıyız. Özgür Filistin için mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

 

ERT'ye çekilme çağrısı

Eylemde dağıtılan broşürlerde, Yunan Devlet Televizyonu ERT'ye organizasyondan çekilmesi yönünde çağrı yapıldı. Ayrıca, Eurovision gösterimi yapmayı planlayan eğlence mekanlarından etkinliklerini iptal etmeleri istendi.

 

Dünyaca ünlü yönetmenden Filistin'e destek
Dünyaca ünlü yönetmenden Filistin'e destek

Gündem

Dünyaca ünlü yönetmenden Filistin'e destek

Siyonist rejimden Batı Yaka’da resmi gasp: Tapuya işgal mührü! Filistin toprakları yahudileştiriliyor
Siyonist rejimden Batı Yaka’da resmi gasp: Tapuya işgal mührü! Filistin toprakları yahudileştiriliyor

Dünya

Siyonist rejimden Batı Yaka’da resmi gasp: Tapuya işgal mührü! Filistin toprakları yahudileştiriliyor

Konu Filistin olunca üç maymunu oynadılar! Gazeteci sordu Batılı sanatçılar kıvırdı
Konu Filistin olunca üç maymunu oynadılar! Gazeteci sordu Batılı sanatçılar kıvırdı

Gündem

Konu Filistin olunca üç maymunu oynadılar! Gazeteci sordu Batılı sanatçılar kıvırdı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Salih

Yahudi siyonist fotoru için nice müslümanlari şehit eden CHP'liler niçin sesleri çıkmıyor Yunan halkından daha aşşagılık milet mısınız Allâh cc lanet eylesin Yahudi siyonist ın yanında yer alanlara
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23