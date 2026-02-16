Atina'da Eurovision protestosu: İsrail'in katılımına tepki
Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen 2026 Eurovision Şarkı Yarışması Yunanistan finali, İsrail'in organizasyona katılımına yönelik protestolara sahne oldu. Atina Festival Kompleksi önünde toplanan Filistin destekçileri, İsrail'in yarışmadan men edilmesi için çağrıda bulundu.
"Filistin'le birlikteyiz" sloganları
Filistin bayrakları ve pankartlarla etkinlik alanına gelen göstericiler, "Müzik bombalamaları perdeleyemez" ve "İsrail'i izole edin" yazılı dövizler taşıdı.
Protestocular, Gazze'deki saldırılar devam ederken İsrail'in yarışmada yer almasını "suçların üzerinin örtülmesi" olarak nitelendirdi.
"Katil bir devletin katılımına hayır diyoruz"
Aktivist Maria Boleri, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Filistin'de yaşanan can kayıplarına dikkat çekerek Eurovision organizasyonunun İsrail'in katılımını onaylamasına tepki gösterdi. Boleri, "Siyonist devletin bir şarkıyla temize çıkarılmasına karşıyız. Özgür Filistin için mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.
ERT'ye çekilme çağrısı
Eylemde dağıtılan broşürlerde, Yunan Devlet Televizyonu ERT'ye organizasyondan çekilmesi yönünde çağrı yapıldı. Ayrıca, Eurovision gösterimi yapmayı planlayan eğlence mekanlarından etkinliklerini iptal etmeleri istendi.
Dünya
