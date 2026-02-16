7 Yaşındaki Çocuk Babasını Kazayla Vurdu

Brezilya’da akıllara durgunluk veren bir facia yaşandı. Polis memuru babasının dolu bıraktığı beylik tabancasını oyuncak sanan 7 yaşındaki küçük çocuk, tetiğe bastığı an babasının sonu oldu. Kendi silahıyla can veren polisin ölümü tüm ülkeyi yasa boğdu.

İHMALİN BEDELİ ÇOK AĞIR: TEK EL ATEŞ VE SONRASI...

Olay, Brezilya'nın São Paulo eyaletinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, polis memuru Cássio de Castro, mesai sonrası eve geldiğinde beylik tabancasını emniyeti açık bir şekilde ortada bıraktı. Babasının silahını merak eden ve onunla oynamaya başlayan 7 yaşındaki oğlu, silahın gerçek olduğunu anlamadı.

"BABA BAK" DERKEN VURDU

Küçük çocuğun elindeki silahın ateş alması sonucu kurşun, babasının hayati organlarına isabet etti. Silah sesiyle odaya koşan anne, eşini kanlar içinde yerde bulurken; elinde silahla donup kalan küçük çocuğun şoku tüm dünyayı ağlattı.